Danko chce dlhšie moratórium na predvolebné prieskumy

Danko si je istý, že návrh prejde ešte v tomto roku.

18. sep 2019 o 19:15 TASR

BRATISLAVA. Lehota na zákaz uverejňovania predvolebných prieskumov by sa mohla predĺžiť z aktuálnych 14 na 30 dní pred voľbami.

Zmenu chce predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) presadiť formou pozmeňujúceho návrhu k aktuálnej novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva v druhom čítaní.

Anketa:

Je podľa vás dlhšie moratórium na predvolebné prieskumy potrebné? Áno 0 Neviem posúdiť 0 Nie 5 Hlasovalo: 5

Hlasovanie otvorené:

od: 18.09.2019 19:19

do: 31.01.2020 19:20

Tú Národnej rade (NR) SR predložili poslanci Smeru. Pre TASR to vysvetlil Danko s tým, že zmena by sa mala dotknúť už nadchádzajúcich parlamentných volieb.

"Chceme, aby bolo zverejňované aj to, kto je zadávateľ, tak aby sa dalo aj v účtovníctve dohľadať v budúcnosti, kto platí prieskum. Veľa agentúr si 'cucá' prieskumy z prsta. Ak je niečo označované ako verejný prieskum, musí byť garantovaná metodika, zber dát a ľudia musia mať istotu, že ten prieskum sa konal," priblížil Danko.

Zdôraznil, že koalícia sa už o tom rozprávala. Podľa svojich slov si je istý, že návrh prejde ešte v tomto roku.

Na otázku, ako chce ovplyvniť zverejňovanie prieskumov zahraničnými médiami a na sociálnych sieťach odpovedal, že to návrh nerieši.

Súvisiaci článok Koalícia zmenila pravidlá pre politické strany, pridali sa extrémisti Čítajte

"Hovoríme o vnútroštátnych pravidlách," zdôraznil s tým, že treba krok za krokom eliminovať podvody a manipuláciu verejnosti. Poučiť sa podľa jeho slov treba z predchádzajúcich volieb.

Lehotu 30 dní nepovažuje za príliš dlhú a nevníma to ako cenzúru. "To nie je cenzúra, to je spravodlivosť, objektívne informácie," podotkol Danko a poukázal na niektoré novovzniknuté politické strany, ktoré podľa neho platia oligarchovia.

Danko tiež povedal, že aktuálne rokujú aj so Štatistickým úradom (ŠÚ) SR o tom, ako sa dá ustrážiť metodika a analýza prieskumov. "Tu ide aj o transparentnosť volieb," tvrdí.