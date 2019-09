Kočner a Bödör sa zastrájali vydierať Imreczeho, ukazuje Threema

Motívom mohli byť dane.

19. sep 2019 o 10:39 Peter Kováč

BRATISLAVA. Mafiánsky podnikateľ Marian Kočner a Norbert Bödör chceli získať pod svoj vplyv prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho. Písali si o tom cez aplikáciu Threema v správach z januára 2018.

Na ich komunikáciu upozornil Denník N, ktorý ma prepisy správ k dispozícii.

Imreczeho chceli vydierať tým, že peniaze z finančnej správy dostávala firma podnikateľa Michala Suchobu, ktorý je dlhoročným priateľom Imreczeho. Tejto firme sa podarilo získať IT zákazky za milióny eur.

Feri a Kočner

„Tak čo keby sme Feriho stisli za vajcia. Za tie lóve čo odtiaľ cez toho svojho koňa vyťahuje,“ navrhuje Kočner, ktorý prezývkou Feri označuje Imreczeho.

„K….i sú dosratý. To by sme mohli. Už som ti hovoril že to by fuuu,“ odpovedá Bödör. Dodáva, že „aj Brhel by sa možno spamätal“.

Získanie moci na Imreczem by Kočnerovi vyhovovalo pre jeho podozrenia z podvodov s daňami. Kočner totiž podozrivo prevádzal na ďalších vlastníkov napríklad byty vo Five Star Residence, a to podobne ako odsúdený podnikateľ Ladislav Bašternák.

Premyslený plán

Kočner mal už aj premyslený plán, ako na Imreczeho. "Poďme na to. Dajme to tomu môjmu chlapcovi, čo ste ho zobrali do práce. Prvotná info je u tvojho človeka na sjf (spravodajská jednotka finančnej polície, pozn. red.)“ napísal Kočner cez Threemu.

Spomínanej spravodajskej jednotke finančnej správy v tom čase šéfoval Pavol Vorobjov, ktorý je susedom bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. Ide o policajta, ktorý v minulosti lustroval zavraždeného Jána Kuciaka a takmer tridsať ďalších novinárov.