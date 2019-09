Prieskum Focusu: Smer vedie, SaS po vnútorných konfliktoch mierne klesla

Druckerova strana získala 2,1%.

19. sep 2019 o 11:31 Lucia Praus Krbatová

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici septembra, Smer by zvíťazil so ziskom 21,7 percenta. V auguste by Smer volilo takmer totožné percento opýtaných.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus.

Najsilnejšou opozičnou stranou stále zostáva PS/Spolu. Volilo by ju 13,3 percenta. Za ňou nasledujú extrémisti z ĽSNS, ktorých zisk v porovnaní s augustom klesol o 1,5 percentuálneho bodu. ĽSNS by v súčasnosti dalo hlas 10,6 percenta opýtaných.

Za extrémistami nasleduje hnutie Sme rodina so ziskom 7,2 percenta a mimoparlamentné KDH so ziskom 6,9 percenta. Koaličná SNS a opozičné OĽaNO získali rovnako, 6,8 percenta.

Do parlamentu by sa dostala aj strana bývalého prezidenta Andreja Kisku Za ľudí so ziskom 6,5.

V porovnaní s augustom si polepšila o 1,5 percentuálneho bodu.

Kedysi najsilnejšia opozičná strana SaS naďalej klesá. Kým v auguste jej Focus nameral sedem percent, teraz by získala 6,4 percenta. Stále je to však v rozmedzí štatistickej chyby.

Meranie už zachytilo vnútorné konflikty v SaS, keď sa líder Richard Sulík nechal opakovane zvoliť na post predsedu strany, za čo ho kritizovali viacerí poslanci okolo Ľubomíra Galka.

Mimo parlamentu by zostala súčasná koaličná strana Most-Híd, ktorú by volilo 4,1 percenta respondentov.

Focus prvýkrát meral aj preferencie novej strany exministra zdravotníctva Tomáša Druckera Dobrá voľba. Získal by 2,1 percenta.

V prieskume agentúry AKO zo začiatku septembra Dobrá voľba získala 7,4 percenta, išlo však len o voličský potenciál strany a nie reálne preferencie.