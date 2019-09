Sudca Paluda: Fica by za jeho výroky v zahraničí odsúdili

Sudca Najvyššieho súdu PETER PALUDA v rozhovore pre SME o odsúdení Milana Mazureka, oslobodení Stanislava Mizíka, ale aj o situácii na Najvyššom súde či budúcnosti Štefana Harabina.

Váš senát na Najvyššom súde začiatkom septembra odsúdil poslanca ĽSNS Milana Mazureka za jeho rasistické reči o Rómoch. Diskusie potom vyvolal komentár šéfa Smeru Roberta Fica, podľa ktorého Mazurek len povedal to, čo si myslí takmer celý národ. Súhlasíte?

Peter Paluda Sudca Najvyššieho súdu a známy kritik Štefana Harabina, ktorému sa vzoprel v časoch jeho pôsobenia na čele justície. Bol za to opakovane účelovo disciplinárne stíhaný. V roku 2017 napokon aj Európsky súd pre ľudské práva konštatoval, že Slovensko porušilo jeho práva v prípade, keď mu Súdna rada pozatavila výkon funkcie sudcu.

V minulosti tiež kandidoval za SaS za poslanca parlamentu, hoci do sa do parlamentu nikdy nedostal. Rovnako ako nominant SaS sa uchádzal o funkciu šéfa NBÚ.

Je jedným zo zakladateľov proreformnej sudcovskej iniciatívy Za otvorenú justíciu. Začal sa jej venovať po tom, čo v roku 2009 vystúpil zo Združenia sudcov Slovenska pre názorové a principiálne rozdiely.

Je to nešťastný výrok. Doteraz sa takéto výroky šírili skutočne masovo, ako hovorí Robert Fico. Ale je otázne, či je to zdravé v demokratickej spoločnosti, alebo negatívne, nemorálne a prípadne trestné.

My sme povedali, že je to už trestné, pretože to prekročilo hranicu, ktorá je prípustná pre kritizovanie. Úlohou trestného práva je vedieť urobiť takúto hranicu.

Z čoho ste vychádzali pri jej stanovení?

Európsky súd pre ľudské práva má mnoho rozhodnutí, ktoré sa týkajú podobných vyjadrení, a to aj na adresu Rómov.

Rozhodoval napríklad o výroku Jeana-Marieho Le Pena, predstaviteľa fašistického hnutia vo Francúzsku.

Na adresu Rómov sa vyjadril v zmysle, že Francúzsko im poskytuje veľmi veľa azylov a len málo je ich vysťahovaných späť do východnej Európy, teda do ich materských krajín, pričom všetci Francúzi vedia, že sú ako vtáky, ktoré rady prelietajú.

Slovo ,voler‘ je však homonymom a dá sa vykladať aj ako lietanie, ale aj ako kradnutie. Aj takýto mierny výrok však viedol francúzske súdy k tomu, že bol Le Pen odsúdený na peňažný trest asi 13-tisíc eur.

Nie je zarážajúce, že kým vy sa snažíte nastaviť hranice prijateľného správania v spoločnosti, ozve sa trojnásobný bývalý premiér a skritizuje vás?