Prezidentka na druhýkrát podpísala novelu o sudcoch

Prezidentka opätovne nepodpísala atómový zákon z dielne koaličných poslancov Smeru-SD Róberta Puciho a Maroša Kondróta. Platiť bude aj tak bez jej podpisu. Hlavným cieľom novely je zefektívnenie správnych konaní týkajúcich sa jadrových zariadení, ktoré sú na Úrade jadrového dozoru (ÚJD) SR. Parlament prelomil prezidentkino veto 19. septembra. Hlava štátu vrátila novelu do parlamentu na opätovné prerokovanie, pretože bola presvedčená, že by viedla k rozporu s medzinárodným dohovorom. "Bezdôvodne by obmedzovala práva verejnosti v prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, v tomto prípade v takej citlivej oblasti, akou je spustenie a prevádzka jadrových zariadení. Pripomienky smerujú k odstráneniu tohto rozporu," priblížila hlava štátu.

Ministerstvo práce bude mať viac informácií z oblasti sociálnych služieb. Vytvorí sa Informačný systém sociálnych služieb, prostredníctvom ktorého vznikne databáza aktuálnych dát z tejto oblasti. Sprehľadniť by sa tak mal napríklad počet čakateľov do domovov sociálnych služieb. Vyplýva to z novely zákona o sociálnych službách, ktorú vo štvrtok podpísala prezidentka. Novela má nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2021 okrem ustanovení týkajúcich sa poskytovania finančných príspevkov zariadeniam zo štátneho rozpočtu, ktoré majú do platnosti vstúpiť od budúceho roka. Do parlamentu ju predložil rezort práce.