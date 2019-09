Parlament bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v stredu

Do konca roka 2021 by mali mať všetky deti do 15 rokov občiansky preukaz bez fotografie. Dôvodom je elektronizácia zdravotníctva. Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania návrh novely zákona o občianskych preukazoch. Občiansky preukaz bez podoby tváre by mal slúžiť ako prístup do elektronickej zdravotnej dokumentácie. Autentifikácia čipom má byť od roku 2022 jediným spôsobom, ako sa do danej dokumentácie dostať. Polícia by tak mala deťom mladším ako 15 rokov automaticky zasielať občiansky preukaz bez podpisu a fotografie držiteľa.