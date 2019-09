Vo Walese žije viac oviec ako ľudí. Na Slovensku je to naopak

V anglickom podcaste Cardiffčan Mike Valek porovnáva svoje dva domovy.

21. sep 2019 o 6:30 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator

Vypočujte si podcast:

Wales ako súčasť Veľkej Británie je menší ako Slovensko, či už ide o rozlohu alebo počet obyvateľov, no inak sú si podobné, hovorí Cardiffčan Mike Valek žijúci v Piešťanoch.

Ako znie waleský jazyk, čo je Snowdon a cawl? Aká je waleská verzia Jánošíka a prečo by ste mali spoznať Dylana Thomasa?

To, v čom sa Wales a Slovensko podobajú a rozchádzajú, objavíte, ak si vypočujete najnovšiu epizódu anglického podcastu Spectacular Slovakia. Reč bude o kultúre, turizme, aj športe.

