Organizátor pochodu za život: Znásilnenie nemôže byť dôvodom na potrat

Počet potratov sme neznížili tak, ako by sme mohli, tvrdí aktivista MAREK MICHALČÍK.

20. sep 2019 o 17:34 Ján Krempaský

V nedeľu bude Národný pochod za život. Prečo ste sa ho rozhodli zorganizovať?

Národný pochod za život vnímame ako vhodný prostriedok, aby sme sa ako spoločnosť priblížili k stavu, keď budeme rešpektovať ľudský život každého človeka. Aj toho, kto je slabý, chorý a nenarodený a chrániť ho od počatia až po prirodzenú smrť.

Znamená to, že pochodom chcete vyjadriť svoj nesúhlas s potratmi?

V prvom rade chceme ochrániť najbezbranejších pred umelým potratom. Teda nenarodené deti aj ich matky. Umelý potrat vnímame ako nespravodlivosť.

V parlamente sú teraz štyri návrhy na sprísnenie potratovej legislatívy. Ktorý z nich je vám najbližší?

Pripravili sme verejnú výzvu na podporu všetkých týchto návrhov. Považujemeza dôležité, že vznikajú návrhy na zlepšenie ochrany práva na život nenarodených detí a tehotných matiek v núdzi. Vyzývame poslancov, aby za ne hlasovali.

Znamená to, že keby prešiel aj ten najmenej prísny, že by sa možnosť potratu na žiadosť ženy skrátila z 12 na osem týždňov, aj to by ste považovali za úspech?