Fico by moratórium na prieskumy zvýšil na 60 dní. Tvrdí, že manipulujú

Danko navrhol rozšírenie moratória na mesiac, Fico by šiel ešte ďalej.

20. sep 2019 o 12:38 (aktualizované 20. sep 2019 o 12:47) SITA, TASR

BRATISLAVA. Predseda Smeru Robert Fico by moratórium na zverejňovanie prieskumov pokojne zvýšil na 60 dní pred voľbami.

„Manipulácia s prieskumami verejnej mienky je očividná. Používa sa nekalé ovplyvňovanie ľudí. Teraz platia dva týždne, návrh je 30 dní. Hovoríme o tom. Ja by som ho pokojne zvýšil na 60 dní, ale ak bude 30 dní kompromis, poslanecký klub Smeru ho podporí," uviedol.

Podľa šéfa Slovenskej národnej strany Andreja Danka by sa prieskumy nemali zverejňovať 30 dní pred voľbami. Návrh zdôvodnil tým, že prieskumy sa na Slovensku kupujú.

Fico zároveň avizoval, že v krátkom čase informuje aj o lídrovi kandidátky a ďalšom postupe do volieb. Naznačil, že by to mohlo byť na tlačovej konferencii začiatkom budúceho týždňa.

"Nepatrím a nikdy nebudem patriť medzi lídrov, ktorí stranu založia a ju potom sami pošlú do hrobu," reagoval na otázku, či bude lídrom strany on, alebo premiér Peter Pellegrini (Smer).

Poukázal pri tom na výsledky Smeru. Strana má podľa jeho slov ambíciu piatykrát vyhrať voľby a skladať opäť vládu, čomu prispôsobí Fico aj svoje ďalšie rozhodnutia.



V stredu čaká parlament piata voľba kandidátov na sudcov ústavného súdu. Podľa Fica poslanci zvolia potrebný počet kandidátov, a to štyroch.

„Je tu jedna dilema a tá je v spôsobe voľby. My si naďalej myslíme, že tajná voľba je najväčší výdobytok demokracie, ak od nej ustupujeme, cúvame naspäť," uviedol s tým, že Smer bude rešpektovať rozhodnutie Národnej rady SR o spôsobe voľby.