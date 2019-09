Karikaturista: Internet je nutné zlo, napriek tomu je pre mňa dôležitý

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

20. sep 2019 o 15:54 The Slovak Spectator

1. V Bratislave uviedli do života nový zvitok tóry, prvýkrát od Holokaustu: Slovakia dedicates first Torah scroll since the Holocaust

2. Rodičov majú zo zahraničia, no narodili sa na Slovensku: “Foreigners” born in Slovakia show their faces

3. Bratislavské podhradie sa zmení. Pozrite sa ako: The Vydrica project will transform Bratislava’s city centre near the castle

4. Adrenalín na Liptove. Nová ferrata je otvorená: First via ferrata in Liptov region has been opened

5. Ukrýva filmovú lokalitu prvého Jánošíka či hrad Blatnica. Spoznajte Gaderskú dolinu vo Veľkej Fatre: The magic of the present: Gaderská dolina

6. Fast food sa rozširuje do regiónov. V týchto mestách čoskoro otvoria nové reštaurácie: Fast food restaurants head out to the regions

7. Pivný beh, medzinárodný yoga festival či Biela noc. Čo by vám v Bratislave nemalo ujsť? Foreigners: Top 10 events in Bratislava

8. Pred čím vlastne chceme chrániť Európu? What are we protecting Europe from?

9. Nová stránka pomáha cudzincom s návratom domov: A new website helps foreigners return home

10. Karikaturista: Internet je nutné zlo, napriek tomu je pre mňa dôležitý: Censorship not just something in some far away land

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.