Ochranu životného prostredia považuje za kľúčovú väčšina strán

Koalícia PS/Spolu hovorí o klimatickom stave núdze

22. sep 2019 o 8:43 TASR

BRATISLAVA. Ochranu životného prostredia považujú za jednu z kľúčových častí svojho programu Smer, koalícia PS/Spolu, Sme rodina, OĽaNO, Za ľudí aj SaS.

KDH túto tému považuje za prirodzenú súčasť programu, SNS a Most-Híd zase pripomínajú svoje doterajšie opatrenia v tejto oblasti.

Vyplýva to z ankety, ktorú TASR realizovala v súvislosti s výzvou Slovenského ochranárskeho snemu, aby strany ochranu životného prostredia zakotvili do svojich volebných programov.

PS/Spolu hovorí o klimatickom stave núdze

Smer chce v programe odpovedať na najaktuálnejšie výzvy, medzi ktoré radí aj ochranu životného prostredia. "Najmä témy ako pitná voda a jej nedostatok, pôsobenie zmeny klímy na pracovné podmienky ľudí, odpady či priemyselná revolúcia 4.0," priblížil hovorca strany Ján Mažgút.

Koalícia PS/Spolu je podľa svojej hovorkyne Silvie Hudáčkovej presvedčená, že bude mať najsilnejší tím aj program v oblasti klimatickej krízy a ochrane biodiverzity.

Zo zverejneného programu vyplýva, že chce napríklad rozšíriť kompetencie ministerstva životného prostredia o energetiku, alebo vyhlásiť klimatický stav núdze. Životné prostredie koalícia spolu so zdravotníctvom a školstvom zaradila medzi tri hlavné priority.

Za jednu z priorít životné prostredie považuje aj hnutie Sme rodina.

"Za najdôležitejšie považujeme presadiť zásadnú zmenu v oblasti legislatívnej, inštitucionálnej aj finančnej tak, aby sme sa v problematike životného prostredia dostali na štandardy vyspelých európskych krajín a pomohli občanom Slovenska v skvalitnení ich života v mestách aj na vidieku," uviedlo jeho tlačové oddelenie.

Program KDH je podľa hovorcu Stana Župu ešte v príprave. Hnutie organizuje odborné konferencie, príspevky z ktorých následne spracuje, zanalyzuje a adaptuje do programu.

"Mali sme farmársku a lesoochranársku konferenciu, na ktorej sme sa venovali aj ochrane životného prostredia. Ochrana životného prostredia a ovzdušia bude prirodzenou súčasťou programu kresťanských demokratov," uviedol Župa.

Za ľudí predstaví samostatné riešenia

SNS v odpovedi pre TASR uviedla opatrenia, ktoré sa jej už podarilo dosiahnuť. Hovorkyňa Zuzana Škopcová spomenula pozemkové úpravy, lesnícko-drevársku inšpekciu, definíciu zvieraťa ako cítiacej bytosti alebo plánovaný zákaz kožušinového chovu.

Podobne prostredníctvom hovorkyne Kláry Debnár odpovedal aj Most-Híd, ktorý chce stavať na doterajších opatreniach. Vyzdvihol Lex Žitný ostrov, zálohovanie PET fliaš a plechoviek aj zákon o ochrane prírody.

OĽaNO sa chce podľa hovorcu Matúša Bystrianskeho v programe venovať napríklad životnému prostrediu miest, ekologickej doprave, komplexnému informovaniu verejnosti alebo podpore mimovládnych organizácií.

“ Nechceme čakať so založenými rukami. „ Anna Zemanová, poslankyňa za SaS

SaS zas zdôrazňuje, že všetky krajiny sveta musia prijať účinné opatrenia v boji za zlepšenie klímy a dôsledne ich dodržiavať. "Zároveň však nechceme čakať so založenými rukami," dodala poslankyňa Anna Zemanová, ktorá z opatrení vyzdvihla napríklad stopku nekontrolovateľnému biznisu s drevom, ochranu pitnej vody alebo podporu cirkulárnej ekonomiky.

Strana Za ľudí chce opatrenia na ochranu životného prostredia uviesť aj v ostatných oblastiach programu, ako napríklad pôdohospodárstvo, energetika, ekonomika či zahraničná politika.

"K zmene klímy predstavíme samostatné prierezové najefektívnejšie riešenia pre Slovensko, aby sme zároveň dosiahli uhlíkovú neutralitu do roku 2050," avizovala Liliana Rástocká, ktorá je v strane odbornou garantkou pre životné prostredie. Strana ĽSNS na otázku TASR neodpovedala.

SOS vyzýva na zodpovednosť

SOS vo svojej výzve tvrdí, že nezelené programy sú na konci druhej dekády 21. storočia podobne nebezpečným a odsúdeniahodným anachronizmom ako programy xenofóbne, nehumánne či antisociálne.

"Minimum, čo môžu a musia politici urobiť, je zakotviť tieto zmeny a opatrenia s nimi súvisiace do všetkých relevantných dokumentov: do zákonov, volebných programov i do programového vyhlásenia vlády, ktorá vzíde z februárových volieb," uvádzajú ochranári, ktorí na zodpovednosť vyzývajú aj voličov.