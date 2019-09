Na diaľničných odpočívadlách pribudnú plniace stanice CNG

V roku 2018 bolo na Slovensku registrovaných 2 469 vozidiel jazdiacich na CNG.

23. sep 2019 o 13:51 SITA

BRATISLAVA. Na diaľničných odpočívadlách v Bratislavskom kraji pribudne päť plniacich staníc so stlačeným zemným plynom (CNG), Plniace stanice, ktoré plánuje postaviť Slovenský plynárenský priemysel (SPP), budú určené predovšetkým pre ťažkú nákladnú dopravu.

Vybudovanie a sprevádzkovanie jednej takejto stanice stojí približne pol milióna eur.

Na výpadovkách z Bratislavy

Stanice majú pribudnúť v horizonte do dvoch rokov a to na odpočívadle Lamač v smere do Brna a na odpočívadlách Jarovce a Zlaté piesky v oboch smeroch. Informoval o tom hovorca SPP Ondrej Šebesta.

"Výstavba týchto staníc je spolufinancovaná prostredníctvom grantu Európskej únie, Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility - CEF) vo výške takmer 15,7 milióna eur. Grant je určený na podporu využívania stlačeného zemného plynu (CNG) a skvapalneného zemného plynu (LNG) v doprave na Slovensku ako alternatívneho paliva s priaznivým vplyvom na kvalitu ovzdušia," spresnil Šebesta.

Plniacu stanicu plánujú vybudovať aj na nových odpočívadlách v rámci obchvatu D4R7, tento zámer však ešte podľa jeho slov nie je schválený.

Vlani registrovali 2 469 vozidiel na CNG

V rámci projektu fueLCNG na slovenských diaľniciach D1 a D2 pribudne dokopy 14 nových plniacich staníc CNG a tri nové plniace stanice LNG.

"Súčasťou projektu je aj výstavba prvého zariadenia na skvapaľňovanie zemného plynu na Slovensku, čím sa vytvoria predpoklady na zásobovanie všetkých segmentov dopravy vrátane riečnej dopravy skvapalneným plynom LNG," uviedol Šebesta s tým, že s vybudovaním nových plniacich staníc očakávajú zvýšené využívanie týchto alternatívnych pohonných látok.

Ako dodal Šebesta, v roku 2018 bolo na Slovensku registrovaných 2 469 vozidiel jazdiacich na CNG. Pri spaľovaní CNG dochádza v porovnaní so spaľovaním nafty k menšej tvorbe emisií.

V prípade oxidu uhličitého (CO2) sa pri spaľovaní CNG vytvorí približne o 27 percent menej ako pri spaľovaní nafty.

Oxidov dusíka (NOx) sa vyprodukuje o 70 percent menej a k úniku pevných častíc dochádza pri spaľovaní CNG až o 96 percent menej ako pri spaľovaní nafty.

Koncom minulého roka SPP v spolupráci s Danube LNG, Iveco a Scania uskutočnili emisné testy a testovacie jazdy nákladných ťahačov s pohonom LNG.

Z testov vyplýva, že LNG ťahač je o 22,4 percenta ekonomicky výhodnejší ako naftový ťahač. Pri štyroch rokoch prevádzky LNG ťahač môže ušetriť svojmu majiteľovi asi 31 tisíc eur.