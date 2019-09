Ukončili vyšetrovanie vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice

Obhajoba dostala čas na oboznámenie sa so spisom.

23. sep 2019 o 14:12 TASR, Roman Cuprik

BRATISLAVA. Vyšetrovateľ pristúpil k ukončeniu vyšetrovania v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

TASR o tom informoval obhajca obvineného Mariana Kočnera Marek Para. Ukončenie vyšetrovania potvrdil pre SME aj advokát Kuciakovcov Daniel Lipšic.

Advokáti poškodených budú mať možnosť tento týždeň sa oboznámiť so spisom, budúci týždeň tak naopak spravia obhajcovia obvinených.

Obe strany môžu podať návrh na doplnenie dokazovania, ktoré posúdi vyšetrovateľ. Následne spis poputuje vyšetrovateľovi, ktorý rozhodne o podaní obžaloby.

„Ak si spomínate, tak na poslednej tlačovej konferencii hovorili prokurátori, že by radi podali obžaloby do skončenia trvania väzby, teda do konca októbra,“ povedal pre SME advokát Lipšic.

Polícia sa k tomu nechcela vyjadriť s tým, že vyšetrovanie komentuje výhradne úrad špeciálnej prokuratúry.

Tá zasa oznámila, že vyšetrovateľ je v tomto samostatný a viac informácií nevie poskytnúť.

„Disponujeme informáciou, že prebieha oboznamovanie sa s výsledkami vyšetrovania,“ povedala Jana Tökölyová hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry.

Rozporuplné výpovede

Viac informácií k prípadu poskytli dozorujúci prokurátori ešte na tlačovke v lete. Splnil sa ich predpoklad, že všetky dotknuté strany v septembri oboznámia s výsledkami vyšetrovania.

Obvinení sú okrem Kočnera bývalý policajt Tomáš Szabó, bývalý profesionálny vojak Miroslav Marček, podnikateľ Zoltán Andruskó a prekladateľka Alena Zsuzsová.

Hoci sa polícia domnievala, že strelcom bol Tomáš Szabó, a potom sa k streľbe v apríli nečakane priznal Miroslav Marček, vyšetrovanie to neohrozilo. V súčasnosti pracujú vyšetrovatelia s verziou, že strelcom bol Marček.



Vražednú zbraň zatiaľ nenašli, vedia však, že bola upravená a našli jej pôvodnú časť. Konkrétne ide o hlaveň, našli ju v rieke v Kolárove.



Obžalovaná má byť celá skupina z Kolárova, menovite Miroslav Marček, Tomáš Szabó, Alena Zsuzsová a Zoltán Andruskó. Nevyšetrujú ich ako zločineckú skupinu. Predpokladá sa, že obžalovaný bude aj Marian Kočner ako objednávateľ.



Andruskó nemá postavenie spolupracujúceho obvineného, ale podľa zdrojov SME ho aj tak obžalujú samostatne, keďže sa hneď na začiatku priznal a spolupracoval s políciou.

Threema ukázala ďalšie podozrenia

Polícia počas vyšetrovania zaistila niekoľko desiatok tisíc správ z Kočnerovej Threemy a niektoré zistené informácie viedli k začatiu ďalšieho vyšetrovania pravdepodobne zo zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Ku komunikácii majú aj znalecký posudok. Čo v ňom bolo, špeciálna prokuratúra nechce prezradiť.

„Komunikáciu považujeme za dôveryhodnú a je dôvodom pre začatie viacerých trestných konaní nie len v tejto veci,“ povedal na tlačovke prokurátor o Threeme

Polícia v auguste v tejto veci zaistila mobily dnes už bývalej štátnej tajomníčky Monike Jankovskej, sudkyni Krajského súdu v Bratislave Andrei Haitovej, ktorá ke sestra Moniky Jankovskej, sudcovi Okresného sudu Bratislava I. Vladimírovi Sklenkovi a sudkyni Okresného súdu Bratislava III Miriam Repákovej.