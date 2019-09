Dobré ráno: S fašistami sa nespáva, nikdy, nijako

Keď sa neviete poučiť z dejín, opakujete tie isté chyby.

23. sep 2019 o 23:14 Tomáš Prokopčák, Jakub Filo

V Bratislave sa cez víkend stretlo 50-tisíc ľudí, aby pochodovali za život. A medzi nimi aj fašisti.

Chrániť život od jeho počatia je určite legitímna požiadavka, no nie je legitímne sa v tejto snahe spojiť s extrémistami, nacistami a fašistami. A nielenže sa od nich nedištancovať, dokonca tvrdiť, že pri boji za to, čomu veríme, sa možno spájať aj s nenávistnými alebo násilnými radikálmi.

Čo teda táto neschopnosť odsúdiť fašistov robí s niektorými konzervatívcami? Prečo nie sú schopní poslať fašistov tam, kam patria? A čo to urobí s krajinou?

Tomáš Prokopčák sa rozprával s Jakubom Filom.

Krátky prehľad správ

V košickom U.S. Steel sa chystá hromadné prepúšťanie, do roku 2021 by malo odísť viac ako 2-tisíc ľudí. Košická župa sa preto rozhodla, že by mohla dočasne fabriku prevziať. Kraj však firme ponúkol iba symbolické jedno euro. Závod U.S. Steel s dcérami v súčasnosti zamestnáva 12-tisíc ľudí.

Na diaľnici pri Poprade otestujú zvýšenú rýchlosť. Počas októbra tam bude povolených 140 kilometrov z hodinu. Ministerstvo dopravy chce zistiť, ako sa budú vodiči na tomto úseku správať.

Ministerstvo práce navrhne na vláde zvýšenie minimálnej mzdy na 580 eur. Dnes je minimálna mzda 520 eur. Zástupcovia zamestnávateľov s týmto krokom nesúhlasia, odborári zase požadujú až 635 eur.

Skrachovala najstaršia cestovná kancelária. Britská cestovka Thomas Cook nedokázala získať asi 220 miliónov eur potrebných na záchranu a oživenie spoločnosti. Vo svete tak zostali státisíce dovolenkárov, vrátane Slovákov. Zatiaľ nie je známe, koľko ich je, slovenským partnerom Thomasa Cooka je cestovka Neckermann.

Klimatická zmena sa nespomaľuje, naopak, zrýchľuje sa. Nielenže hrozí, že globálna teplota do konca storočia stúpne o sedem stupňov Celzia, už vieme, že posledných päť rokov bolo najhorúcejších, odkedy sa vedú záznamy. Tvrdí to Svetová meteorologická organizácia.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je vlastne odporúčanie nášho dnešného hosťa. Jakub Filo odporúča knihu Davida Wallace-Wellsa Neobývateľná Zem. Opisuje, ako bude vyzerať naša planéta vďaka rýchlej zmene klímy - a je to depresívne katastrofické čítanie. Pretože už dnešní tínedžeri zažijú planétu, v ktorej budú roztápajúce sa ľadovce a stúpanie hladiny morí len vrcholom hrôz. Kniha je akýmsi varovaním, čo nás čaká, ak nič radikálne neurobíme.

