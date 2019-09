Café Európa: Prečo je v politike tak málo Rómov (diskusia)

24. sep 2019

Rómovia tvoria takmer desať percent populácie Slovenska. Na rozdiel od iných menšín im však chýba politické zastúpenie – koľko Rómov je v parlamente či vláde? Je to pre modernú zastupiteľskú demokraciu problém?

Potrebovali by Rómovia viac priestoru na kandidátkach, či mať priamo vyhradené miesta v zastupiteľských orgánoch tak, ako menšiny v niektorých iných krajinách?



V diskusii, ktorú organizujeme v spolupráci s projektom Roma Spirit, budeme hľadať odpoveď na otázku, prečo je v politike tak málo Rómov.

Zlepšila by sa ich situácia na Slovensku, ak by mali viac „svojich“ zástupcov v politike? A čo im bráni, aby sa do vysokej politiky sami prebojovali?

Diskutujú:

Tomáš Hrustič, Ústav etnológie a sociálnej antropológie, SAV

Marcel Šaňa, starosta Lunik IX - Košice

Jarmila Vaňová, terénna sociálna pracovníčka pre miestny úrad Luník IX

Diskusiu moderuje: