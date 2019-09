Počasie sa od stredy zhorší a bude sa ochladzovať

Slovensko čakajú početné prehánky.

24. sep 2019 o 10:11 SITA

BRATISLAVA. Počasie sa od stredy zhorší a bude sa ochladzovať. Podľa portálu iMeteo.sk by sa počasie na našom území malo meniť už v nasledujúcich hodinách a od stredy bude vlhkejší vzduch.

"Na našom území pribudne pomerne veľká oblačnosť s početnými prehánkami alebo s občasným dažďom," informuje portál. Nasledujúce dni nás tak čaká premenlivé, jesenné počasie.

Ako ďalej informuje iMeteo.sk, v priebehu stredy budú zrážky najmä vo východnej polovici územia. Ďalšie zrážky sa nad naše územie nasunú v noci zo stredy na štvrtok.

Nasledujúce dni treba počítať aj s postupným ochladzovaním. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu bude nočná teplota v stredu 9 až 14, na severe 4 až 9 stupňov Celzia.

Denná teplota sa bude pohybovať od 15 do 20, na juhozápade do 23 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, cez deň miestami mierny juhozápadný vietor do 20 km/h.