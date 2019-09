Ako sa zo spojencov stali nepriatelia. V SaS za sporom vidia aj ženu

Galka a Rajtára kedysi Richard Sulík uprednostňoval.

24. sep 2019 o 19:35 Lucia Praus Krbatová

BRATISLAVA. Intrigy, ktoré sa ťahajú už mesiace, osočovanie na verejnosti aj medzi straníkmi aj fráza "za všetkým hľadaj ženu".

V posledných dňoch sa rozkol v SaS medzi krídlami lídra Richarda Sulíka a podpredsedu strany Ľubomíra Galka natoľko prehĺbil, že urovnanie vzťahov pred parlamentnými voľbami sa zdá nemožné.

Súboj o podobu SaS, ktorej preferencie klesajú k hranici zvoliteľnosti, aj jej volebnej kandidátky s najväčšou pravdepodobnosťou vyhrá Sulík. Vzbura viacerých známejších poslancov združených v platforme Demokratické jadro zrejme skončí ich odchodom zo strany.

"Je to pomerne realistický scenár, pretože to asi bude pre nás znamenať, že SaS nás nechce a nepotrebuje," vysvetľuje šéfka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová, čo členovia platformy urobia, ak sa niektorí z nich nedostanú na kandidačnú listinu strany. Pre zvyšok to podľa nej bude znamenať, že miest na kandidátke sa vzdá tiež.

Z 213 členov SaS, ktorí majú 5. októbra v Jasnej rozhodnúť o kandidačnej listine, drvivá väčšina stojí za Sulíkom.

Sulík s Galkom pritom v minulosti tvorili tandem a razili jednotnú líniu. Platilo to aj pre vzťah medzi Sulíkom a poslancom Jozefom Rajtárom, ktorý SaS spoluzakladal a pred voľbami 2016 ho Sulík dal na kandidátke vysoko.

Dnes Sulík odmieta byť s bývalými blízkymi spolupracovníkmi na jednej kandidátke a podporujú ho ľudia, ktorí ho v minulosti za niektoré postoje kritizovali.

Ako sa vyvíjali vzťahy medzi kľúčovými členmi SaS, kde vzniklo napätie, ktoré ústi do rozpadu a aký je pomer síl v súčasnosti?

Spor pre bývalú hovorkyňu Svrčekovú