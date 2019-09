Kalavská predloží reformu nemocníc na rokovanie vlády

Zákon však ministerka predloží bez časti o následnej zdravotnej starostlivosti.

24. sep 2019 o 16:22 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predloží na stredajšie (25. 9.) rokovanie vlády SR zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, tzv. stratifikáciu.

Jeho odobrenie by prinieslo jednu z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva za posledné roky.

Bez časti o následnej starostlivosti

Zákon však predloží bez časti o následnej zdravotnej starostlivosti. Pre TASR to potvrdilo MZ SR.

Premiér Peter Pellegrini (Smer) v tejto súvislosti v utorok povedal, že sa ešte chystá o stratifikácii hovoriť s predsedom strany Smer Robertom Ficom.

"Robíme všetko preto, aby sme našli nejaký spôsob, ako pokračovať ďalej v tejto dobrej zmene pre slovenské zdravotníctvo. Budeme s pánom predsedom o tom ešte hovoriť, pretože máme čas do piatka (27. 9.), aby sa ešte dostala na nasledujúci parlament. Využijeme tieto dni, pretože vláda môže rozhodnúť aj v piatok. Ideme hľadať možnosti, ako to urobiť najlepšie, ako sa dá," konštatoval premiér.

Kalavská sa v ostatných dňoch snažila nájsť podporu pre stratifikáciu naprieč celým politickým spektrom. Za materiál by po menších úpravách zahlasovali opozičné SaS, OĽaNO či Sme rodina, ale aj koaličný Most-Híd.

"Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru) spolu so svojím tímom rokovala so zástupcami všetkých parlamentných politických subjektov s cieľom nájsť podporu reforme. Rokovania boli korektné, konštruktívne a z veľkej časti odborné. Ministerstvo zdravotníctva si váži prístup zástupcov politických subjektov, ktoré sa rokovaní zúčastnili a je pripravené materiál posunúť do ďalšieho legislatívneho procesu," povedala pre TASR hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Zvýšenie kvality

Ako sa uvádza v predkladanom návrhu, cieľom stratifikácie je primárne zvýšiť bezpečnosť pacienta a vytvoriť predpoklady na zvýšenie kvality poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Kvalita a efektívne využitie zdrojov majú byť tiež podporené vytvorením lokálnych, regionálnych, národných nemocníc a špecializovaných a kompetenčných centier so zadefinovanými rozsahmi poskytovanej zdravotnej starostlivosti a minimálnymi počtami zdravotných výkonov ako kvalitatívnym indikátorom poskytovanej starostlivosti.

Projekt stratifikácie predstavuje podľa návrhu novú koncepciu ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorej cieľom je zabezpečenie kvalitnej a dostupnej ústavnej zdravotnej starostlivosti pre pacienta.

Koncepcia vychádza z prístupu Hodnota za peniaze a jej cieľom je vykonať v ústavnej zdravotnej starostlivosti všetky potrebné zmeny nevyhnutné na to, aby finančné prostriedky z verejného zdravotného poistenia, vynakladané na ústavnú zdravotnú starostlivosť, prinášali pacientovi vyššiu hodnotu v podobe kvalitnejšej a dostupnejšej ústavnej zdravotnej starostlivosti.