Slovensko historicky prvýkrát prispeje do Zeleného klimatického fondu

Slovensko by malo do fondu prispieť takmer dvomi miliónmi eur.

25. sep 2019 o 10:37 TASR

NEW YORK. Podpredseda slovenskej vlády a minister životného prostredia László Sólymos podpíše v stredu v budove Stáleho zastúpenia SR pri OSN v New Yorku zmluvu, na základe ktorej Slovensko historicky prvýkrát prispeje do Zeleného klimatického fondu.

TASR o tom informoval Tomáš Ferenčák, hovorca Ministerstva životného prostredia SR.

Súvisiaci článok Čaputová v OSN: Ľudstvo zabudlo platiť účty voči planéte Čítajte

"Dnes môžeme byť hrdí na to, že Slovensko si uvedomuje svoju zodpovednosť za životné prostredie aj na globálnej úrovni a finančne podporí boj za čistejšiu planétu v rozvojových krajinách," vyhlásil v tejto súvislosti Sólymos.

Slovensko by malo do fondu, ktorý je jedným z kľúčových globálnych nástrojov na prispôsobenie sa zmene klímy v rozvojových krajinách, prispieť sumou dva milióny amerických dolárov (približne 1,8 milióna eur).

Finančná podpora rozvojovým krajinám na projekty súvisiace so zmenou klímy je jedným zo záväzkov Parížskej klimatickej dohody.

Táto dohoda zaväzuje každú signatársku krajinu, vrátane Slovenska, k znižovaniu emisií skleníkových plynov a k poskytovaniu financií na podporu aktivít v rozvojových krajinách.