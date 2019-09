Pellegrini si je takmer istý, že sa podarí zvoliť kandidátov na Ústavný súd

Danko vyzval poslancov, aby ukončili voľbu kandidátov úspešným hlasovaním.

25. sep 2019

BRATISLAVA. Premiér Peter Pellegrini (Smer) má veľkú nádej, blížiacu sa k 99 percentám, že sa v stredu plénu v Národnej rade SR podarí zvoliť zvyšných štyroch kandidátov na ústavných sudcov. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády.

Predseda vlády verí, že voľba popoludní bude úspešná. Zároveň dúfa, že prezidentka Zuzana Čaputová bude mať po návrate zo služobnej cesty v Spojených štátoch amerických na stole kompletný zoznam kandidátov, z ktorých bude môcť vymenovať zvyšok Ústavného súdu, aby si senát mohol plniť svoje úlohy.

Danko vyzval na úspešnú voľbu

Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) vyzval poslancov, aby ukončili voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu zvolením ich potrebného počtu.

Povedal to na stredajšom brífingu v parlamente s tým, že podľa jeho informácií by mala prejsť v pléne verejná voľba a že urobí všetko pre to, aby bol ÚS konečne funkčný.

"Ak mám dobré informácie, musí dnes prejsť verejná voľba," povedal Danko. Po množstve neúspešných tajných volieb treba podľa neho ukázať to, kto ako hlasuje.

Budú presadzovať verejnú voľbu

Poukázal na to, že dohoda na voľbe v minulosti v koalícii zlyhala.

Dodal, že bude navrhovať aj to, aby spolu s Mostom-Híd, ktorý rovnako preferuje verejnú voľbu, zverejnili niektoré prienikové mená. Chce, aby sa k nim pridala aj opozícia. Zdôraznil potrebu väčšiny hlasov aj v súvislosti s tým, že v pléne pre viaceré dôvody chýbajú poslanci.

Danko zároveň informoval o tom, že o tejto téme bude ešte rokovať s koaličnými partnermi

Popoludní majú poslanci Národnej rady SR opäť voliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR.

Ide už o piatu voľbu, doteraz sa plénu nepodarilo zvoliť dostatočný počet kandidátov, ktorých by ponúklo prezidentke Zuzane Čaputovej.

Vybrať by mali ešte štyroch chýbajúcich kandidátov. Do aktuálnej voľby sa prihlásilo 16 uchádzačov.