Most-Híd podľa Bugára tajnú voľbu kandidátov na ústavných sudcov nepodporí

Bugár dúfa, že sa podarí zvoliť dostatočný počet kandidátov.

25. sep 2019 o 14:32 SITA

BRATISLAVA. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár dúfa, že sa v stredu podarí zvoliť dostatočný počet kandidátov na ústavných sudcov. Povedal to novinárom v parlamente s tým, že Most-Híd je za verejnú voľbu a tajnú nepodporí.

„Ak to bude niekto znovu blokovať, aby každý vedel, že sme to neboli my," dodal.

O spôsobe voľby sa majú lídri koaličných strán dohodnúť na koaličnej rade, ktorá je naplánovaná na 15.00 h.



Voľba kandidátov bude v stredu po hlasovaní o 17.00 h. Prípadná opakovaná voľba sa uskutoční vo štvrtok o 11.00 h. Poslanci majú zvoliť ešte štyroch kandidátov.