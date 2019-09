Zmena zákona o interrupciách z dielne OĽaNO by prešla, ak by sa Bugár nepomýlil

Chcel som hlasovať za tento návrh, povedal Bugár.

25. sep 2019 o 15:28 SITA

BRATISLAVA. Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky a predseda koaličnej strany Most-Híd Béla Bugár sa v stredu v parlamente ospravedlnil poslancom z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktorí do parlamentu predložili novelu zákona o umelom prerušení tehotenstva.

Súvisiaci článok Zákon o interrupciách meniť nebudú, nepodporili žiaden návrh Čítajte

V nej navrhovali, aby sa žene, ktorá požiada o utajený pôrod, priznal nárok na nemocenské už od 21. týždňa tehotenstva.

Okrem toho chceli zaviesť tehotenský príspevok od 12. týždňa tehotenstva až do odchodu na materskú dovolenku.

„Pri hlasovaní som sa pomýlil. Chcel som hlasovať za tento návrh, pretože bol podľa mňa dobre prepracovaný,“ povedal v pléne Bugár.

Ak by predseda strany Most-Híd hlasoval za, novela zákona by prešla do druhého čítania, keďže jej chýbal jeden hlas.