Dobré ráno: Kaliňák si založil záhadnú firmu

Čudný názov, zvláštny areál. Exminister vraj chce pomôcť strojárom.

25. sep 2019 o 23:18 Tomáš Prokopčák, Peter Kováč

Vypočujte si podcast

Stiahol sa. Aspoň z pohľadu širokej verejnosti akoby Roberta Kaliňáka nebolo v poslednom čase vidieť. V Smere sa síce stále pouvažuje za silného muža, no navonok sa tvári, že je na politickom dôchodku.

Denník SME zistil, že Kaliňák si medzičasom založil podozrivú firmu: akoby sa chystal obchodovať so zbraňami. Čo teda exminister vnútra robí? S kým to robí? A na aký biznis sa možno chystá?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Kováčom.

Krátky prehľad správ

Premiér Peter Pellegrini tvrdí, že pre reformu slovenských nemocníc má akýsi plán B. Zvláštne je, že k nemu pristúpiť, ak sa mu nepodarí dohodnúť so šéfom jeho vlastnej strany, s Robertom Ficom. Tým plánom by malo byť spustenie prvej časti reformy. V preklade to ale znamená len zbieranie dát a ich analýza.

Zákon o interrupciách sa na Slovensku meniť nebude. Poslanci nepodporili ani jeden zo štvorice návrhov, ktoré chceli prístup k potratom sprísniť. Návrhy neprešli do druhého čítania, návrh opozičného OĽaNO neprešiel o jediný hlas.

Vedci varujú že zmeny morskej hladinu budú pri súčasnom tempe klimatickej krízy väčšie, ako hovorili pôvodné odhady. Špeciálna správa IPCC ukazuje, že ak budú emisie skleníkových plynov naďalej rásť, hladina oceánu stúpne do konca storočia o 60 centimetrov až o viac ako meter.

Slovensko skončilo pri spracovaní odpadu v rebríčku vyspelých krajín OECD deviate od konca. Rebríček sa pozrel na 36 krajín. Najhoršie dopadlo Turecko, najlepšie Švédsko či Japonsko. Našim problémom je miera recyklácie, ktorá je zo skúmaných krajín piata najhoršia.

Včera opäť zasadol britský parlament, deň po tom, ako súd rozhodol, že prakticky rozpustenie parlamentu premiérom Borisom Johnsonom bolo nelegálne. Opozícia odkázala, že hlasovanie o nedôvere vláde by sa mali odohrať len vtedy, ak bude jasné, že nehrozí brexit bez dohody. Ak sa vám to zdá celé neprehľadné... tak naozaj je. Viac sa ale o vývoji v Británii dozviete vo včerajšej epizóde Dobrého rána.

Odporúčanie

Viete si predstaviť, že by na našej planéte nezostali žiadne stromy? Že by to vyzeralo ako v tých sci-fi filmoch, v ktorých všade kam sa len pozriete je len nekonečná púšť? Práve nad touto otázkou sa pri príležitosti horiacej Amazónie zamysleli v BBC a odpoveď si môžete prečítať v ich texte Čo by sa stalo, keby zmizli všetky stromy na svete. Odporúčam.

