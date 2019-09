Šéf vyšetrovacieho tímu: Máme potvrdené, že hlasy z nahrávky patria aktérom Gorily

Ako sa obyčajný policajt dostane do tímu Gorila?

Do polície som vstúpil v roku 1998 ako obyčajný hliadkar, riešil som pouličnú kriminalitu. Mal som zmysel pre spravodlivosť a práca ma inšpirovala. Časom som sa stal inšpektorom a neskôr vyšetrovateľom.

Riešil som aj majetkovú a ekonomickú trestnú činnosť. V roku 2011 som šiel na dnes už zaniknutý Úrad boja proti organizovanej kriminalite a odtiaľ ma zobrali do tímu Gorila.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/687476695&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Prečo si vás vybrali?

Sedel som s prvým šéfom Gorily Marekom Gajdošom v jednej kancelárii. Vždy keď mali ranné porady ku Gorile, tak som odtiaľ odišiel, aby som nepočul, o čom sa rozprávajú. Asi po mesiaci ma zobrali do tímu, nech sa v tej kancelárii neobchádzame. Tak sa to začalo.

Gajdoš odišiel v januári 2017, prečo teraz odchádzate z polície vy?

Za tie roky som pri vyšetrovaní niekoľkokrát skončil pri tom, že zákon je nedokonalý.

Stalo sa vám niečo podobné aj pri vyšetrovaní Gorily?

Platí to vo všeobecnosti, ale podobné situácie nastali aj pri Gorile. Napríklad pri stíhaní notárky sme k nej pristupovali tak, že svoje činy páchala ako verejný činiteľ.

Keď to však dostala Generálna prokuratúra, tak celý prípad odbila jednou vetou, že v tom čase nebol notár vedený v zozname verejných činiteľov.

Tým sa to skončilo. Nikto sa nepozeral na to, ako zákon definuje verejného činiteľa, len na to, kto je v zozname uvedený.

Odchádzate však práve v čase, keď máte konečne v rukách nahrávku Gorily.

My sme aj bez nej prišli na veľa vecí, ale musíme vychádzať len zo zákonne získaných dôkazov. Ja mám predstavu, čo sa v kauze Gorila asi stalo. Viem, čo som na nahrávke počul. Ale nemôžem bez zákonných dôkazov verejne lynčovať ľudí. Je možné, že nahrávka aj tak nebude využiteľná v trestnom konaní.

Tom Nicholson povedal, že by za takú nahrávku dal ľavú obličku.

Samozrejme, to ma potešilo, my sme tu nahrávku zháňali kade-tade už dlhší čas.

Aká je po siedmich rokoch práce v tíme Gorila atmosféra?

Atmosféra je normálna. Už sme si za tie roky na obmedzenia zákona zvykli. Viaceré konania sú stále živé a normálne na nich pracujeme.

Hlasy sú skutočné

Čo ste doteraz v kauze Gorila vyšetrili?

Prišli sme na veľa vecí. Máme účty, máme finančné toky a našli sme porušenia zákonov, ktoré korešpondujú s tým, o čom sa hovorilo v Gorile.

Napríklad predstaviteľ štátu vyšiel v ústrety nejakému podnikateľovi a určite to neurobil len tak, bol v tom zrejme nejaký úplatok. Problém je, že sa nám to nedarí dokázať.

Preukázalo sa, či je Gorila autentickým spisom SIS?