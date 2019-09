Národný projekt má pomôcť ľuďom so zdravotným postihnutím žiť nezávislý život

Cieľom je zmeniť systém poskytovania sociálnych služieb do komunitnej starostlivosti.

26. sep 2019

BRATISLAVA. Aj ľudia odkázaní na pomoc spoločnosti by mali žiť nezávislý život.

Prispieť má k tomu národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov.

Komunitná starostlivosť

Jeho cieľom je zmeniť systém poskytovania sociálnych služieb tak, aby zdravotne postihnutí, seniori a deti v náhradnej starostlivosti prešli zo sociálnych zariadení do komunitnej starostlivosti.

Po odchode z inštitúcie by mali dostať podporu od vyškolených pracovníkov, dobrovoľníkov či členov rodiny.

Pomáhať by im mali napríklad pri kŕmení alebo dohliadať na ich správanie. Agentúru SITA o tom v rozhovore informovala Marianna Šebová z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



V praxi to bude vyzerať tak, že ľudia žijúci v inštitúciách, menej osobných zariadeniach, budú mať možnosť žiť bežný a normálny život v spoločnosti a komunite. Súčasťou toho bude aj zmena prostredia, v ktorom žijú.

Podpora spoločnosti

Z veľkých a menej útulných objektov na okraji mesta by sa mali presťahovať do obydlí v obciach a mestách.

Podľa Šebovej však k tomu bude potrebná podpora spoločnosti. „Potrebujú mať okolo seba sieť dostupných verejných, zdravotných a sociálnych služieb, prístup k informáciám a špeciálnym pomôckam, ktoré im pomôžu zotrvať v rodinnom prostredí a v komunite,“ povedala.

Ako ďalej pre SITA priblížil expert Implementačnej agentúry Miroslav Cangár, niektorí budú možno potrebovať finančnú podporu, niektorí budú potrebovať sa len s niekým porozprávať a niektorí budú potrebovať pri sebe spoločníka 24 hodín.

„Podpora musí byť vždy primeraná a v tej chvíli je to tak, že ľudia, ktorí tú primeranú podporu poskytujú, tvoria záchrannú sieť, ktorá by mala pôsobiť preventívne pred hrozbami, ktoré by mohli nastať,“ dodal.

Zapojení do projektu

Implementačná agentúra ministerstva začala projekt realizovať minulý rok v spolupráci s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry STU – Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA.

Do projektu bolo doteraz zapojených prvých 25 zariadení sociálnych služieb.

Postupne v štyroch cykloch by sa malo zapojiť 96 zariadení na celom Slovensku. Aj vďaka tomuto projektu Slovenská republika postupne napĺňa Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý kladie dôraz na zabezpečenie rovnakých práv všetkých osôb so zdravotným postihnutím, vrátane ich práva na život v spoločenstve s rovnakými možnosťami a voľbami ako majú ostatní ľudia. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie.

Sociálne služby

Do národného projektu sa zapojil napríklad Domov sociálnych služieb (DSS) Slatinka, ktorý poskytuje sociálne služby deťom a dospelým občanom s mentálnym postihnutím, duševnými poruchami a kombinovaným postihnutím bez vekového ohraničenia.

Pôvodne svojim klientom poskytovali sociálne služby v historickom kaštieli na Dolnej Slatinke vzdialenom od mesta Lučenec približne štyri kilometre. Kvôli historickej hodnote kaštieľa v ňom nebolo možné robiť zásadné zmeny.

„Nebolo ho možné debariérizovať, nachádzali sa v ňom veľkokapacitné spálne bez možnosti súkromia, boli porušované základné ľudské práva, čo nedovolilo poskytovanie sociálnych služieb s platnou legislatívou," uviedla pre agentúru SITA riaditeľka DSS Slatinka Renáta Šimová.

Preto začali klientov postupne sťahovať z neúčelového kaštieľa do menších objektov rodinného typu v meste Lučenec.

„Proces deinštitucionalizácie začal prípravou prijímateľov sociálnej služby na zásadnú zmenu v ich každodenných životoch, postupným opúšťaním historického kaštieľa v areáli domova do menších rodinných domov, ktoré však zatiaľ neprešli rekonštrukciou a nie sú prispôsobené potrebám osôb so zdravotným znevýhodnením. V areáli kaštieľa v rodinnom dome zostáva ešte žiť 15 prijímateľov s najvyššou mierou podpory," vysvetlila.

Proces transformácie

Na ukončenie procesu transformácie zariadenie vypracovalo DSS Slatink investičný projekt.

Na základe neho by mali byť vytvorené moderné, komunitné sociálne služby, variabilné a flexibilné nielen pre občanov z Lučenca, ale aj regiónu Banskobystrického kraja.

Projektom sa podporí aj vízia zariadenia poskytovať sociálne služby, v ktorých budú občania partnermi zamestnancov bez ohľadu na mieru ich zdravotného postihnutia.