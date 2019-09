Dobré ráno: Nahrávku Gorily zanalyzovali, hlasy sú skutočné

Odchádzajúci vyšetrovateľ potvrdil, že hlasy patria hlavným aktérom.

27. sep 2019 o 7:00 Matúš Burčík, Zuzana Kovačič Hanzelová

Nahrávka údajného spisu Gorila, ktorá sa našla v trezore Mariána Kočnera, putovala na analýzu znalcom.

Vyplynulo z toho jedno z najdôležitejších zistení v kauze Gorila. Hlasy na nahrávke patria aktérom Gorily, teda Jaroslavovi Haščákovi aj Anne Bubeníkovej.

V rozhovore pre denník SME to povedal Lukáš Kyselica, odchádzajúci šéf vyšetrovacieho tímu Gorila.

Zuzana Kovačič Hanzelová sa o nových zisteniach rozprávala so šéfom domáceho spravodajstva Matúšom Burčíkom.

Krátky prehľad správ

Richard Sulík predstavil kandidátku do volieb. Na kandidátke nebude nikto z kritikov Sulíka, medzi nimi ani Ľubomír Galko či Jozef Rajtár a ostatní z Demokratického jadra SaS. Ak by boli na kandidátke, bolo by podľa Sulíka veľké riziko, že budú ohrozovať vznik stabilnej budúcej vlády. Jednotka kandidátky bude Sulík, dvojkou Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Peter Pellegrini bude jednotkou na kandidátke Smeru. Aj keď niekoľko dní sľuboval, že ju predstaví na tlačovej konferencii, nakoniec rozposlal do médií len tlačovú správu, kde oznámil lídra kandidátky. Na akom mieste bude kandidovať on sám, zatiaľ nepovedal.

Inšpekcia ministerstva vnútra zadržala troch policajtov, ktorí lustrovali novinárov v policajných databázach a pavúky zrejme posunuli Norbertovi Bodorovi alebo Mariánovi Kočnerovi. Ide o Pavla Vorobjova, Milana Mihálika a Michala Zubčáka. V databázach lustrovali desiatky novinárov, aj Jána Kuciaka.

Vo veku 86 rokov zomrel francúzsky exprezident Jacques Chirac. Francúzsko viedol v rokoch 1995 až 2007. Koncom jeho pôsobenia zmietali korupčné škandály a v roku 2011 ho za ne odsúdili na dvojročnú podmienku. Chirac bol hlavným odporcom vojny v Iraku.

Na Slovensku chýba prevencia rakoviny pľúc, upozorňujú odborníci. Slovensko má pritom jeden z najväčších výskytov rakoviny pľúc spomedzi krajín Európskej únie. Ročne podľahne tejto chorobe 2-tisíc ľudí. Až tri štvrtiny z nich prichádzajú k lekárovi neskoro.

Odporúčanie

Český týždenník Respekt urobil exkluzívny rozhovor s Adamom Entousom z amerického magazínu The Newyorker. V roku 2017 bol finalistom na Pulitzera hneď v dvoch kategóriách. Prečo mu prekážajú vyhranení novinári na Twitteri? A čo si myslí o americkej novinárčine a tom, ako sa v posledných rokoch mení? To je môj tip na zaujímavé čítanie.

