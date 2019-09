Vláda s pripomienkami schválila reformu nemocníc

Ministri sa v piatok stretli na mimoriadnom zasadnutí.

27. sep 2019 o 9:24 (aktualizované 27. sep 2019 o 9:46) SITA, TASR

BRATISLAVA. Ministri na mimoriadnom zasadnutí vlády v piatok odsúhlasili s pripomienkami novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Po rokovaní kabinetu to potvrdil premiér Peter Pellegrini (Smer) s tým, že reforma je naplánovaná na niekoľko volebných období. Poukázal, že ak by v parlamente reforma začala nadobúdať iné ako navrhnuté "kontúry", on aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru) môžu materiál z rokovania stiahnuť.

Upozornil tiež, že reforma neznamená zatváranie nemocníc.

Ministerstvo zdravotníctva predložilo tento návrh zákona ako iniciatívny materiál. Cieľom novely je podľa rezortu najmä zlepšenie kvality a podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov, pri zachovaní potrebnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Vláda sa už reforme nemocníc venovala. Kabinet 21. augusta schválil návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý pôvodne obsahoval aj reformu nemocníc.

Ministri však stratifikáciu zo zákona napokon vypustili a v rámci novely prešli len opatrenia týkajúce sa dlhodobej starostlivosti. Návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti následne parlament počas rokovania na septembrovej schôdzi presunul na októbrovú schôdzu.

Ako v pléne uviedol predsedajúci schôdze Béla Bugár, o preloženie navrhovanej novely zákona na nasledujúci schôdzu písomne požiadala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.