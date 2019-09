Fico môže pre Gorilu spávať pokojne. Báť by sa mali iní, hovorí Pellegrini

Kyselica povedal, že nahrávka je pravá a vyšetrovanie musí pokračovať.

27. sep 2019

BRATISLAVA. Ak je kauza Gorila pravdivá, šéf Smeru Robert Fico môže z ľudí, ktorí sa v nej spomínajú, spávať najpokojnejšie. Báť by sa mali iní, skonštatoval v piatok po rokovaní vlády premiér a podpredseda Smeru Peter Pellegrini.

Viackrát poukázal na to, že ide o kauzu vlády Mikuláša Dzurindu. Je za to, aby sa všetko vyšetrilo.

Vypiť kolu

"Myslím si, že Robert Fico môže naozaj pokojne spať, pretože ísť niekde do bytu, vypiť kolu a niečo rozprávať, ak je to pravda, to je to najmenej, čo je v Gorile," vyhlásil premiér s tým, že prepis hovoril o návšteve Fica v byte, "kde asi obsah nie je o žiadnej aktivite".

„Báť by sa mali iní. Zaujímalo by ma, ako sa dnes ráno zobudili Mikuláš Dzurinda, Ivan Mikloš, Jirko Malchárek či Anna Bubeníková, ktorí v tej kauze figurujú oveľa viac ako pán Fico. Budem rád čítať reakcie týchto ľudí. Ak sa tieto informácie potvrdia, musia títo menovaní odísť z verejného života a hanbiť sa. Možno pôjdu aj do basy,“ povedal Pellegrini.

Na otázku, či by nemal z verejného života odísť Fico, keďže sa mal v byte rozprávať so spolumajiteľom Penty Jaroslavom Haščákom, Pellegrini reagoval, že s Haščákom sa tiež rozprával.

"Na 25. výročí osláv podniku Závody Slovenského národného povstania, kde som s ním sedel, pretože Penta je spoluakcionár. (...) Mám odísť zo slovenského politického života, lebo som sa s ním rozprával? Nemyslím si," reagoval.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer) označil účasť Fica v Gorile za špekuláciu. "Ja to považujem hlavne za kauzu SDKÚ, to sa prejavilo aj vo voľbách potom," skonštatoval po rokovaní vlády.

Nahrávka je pravá

Odchádzajúci šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica v rozhovore pre denník SME a v rozhovore pre Denník N povedal, že nahrávka Mariana Kočnera je pravá a vyšetrovanie musí pokračovať.

Tesne pred odchodom z polície zabezpečil posudok nahrávky, ktorá sa našla u Kočnera. Výsledok je maximálna možná zhoda s hlasmi, ktoré dali policajti preveriť.