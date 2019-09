Bojím sa, že sa Slovensko zmení na Rakúsko, píše britský novinár

27. sep 2019 o 10:45 The Slovak Spectator

1. Biela noc začína, s týmto manuálom sa v uliciach Bratislavy nestratíte: Ten things you need to know so you don't get lost during the White Night festival

2. Na Slovensko sa presťahovala so svojou manželkou: Keď o nej rozprávam, ľudia ma opravujú, že myslím manžela: When I say I have a wife, people think I’m making a language error

3. Elektrický Peugeot 208 sa bude vyrábať len v Trnave: Imparato: We are more than satisfied with the Trnava plant

4. Hamburgery, pivo či jóga po celý víkend v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

5. Slovenskí vedci pomohli objasniť ako povodne súvisia s klimatickou zmenou: Slovak scientists grace the pages of prestigious journal Nature

6. Z priemyselnej zóny v Bratislave zostala už len Design Factory, jej osud je tiež neistý: Design Factory is the last building remaining from the former Apollo refinery

7. Oheň vystrašil Trnavu. Pozrite sa ako vyzeral požiar chemického skladu: Massive fire hits former TAZ plant in Trnava

8. Oslavovali predčasne. Vyrovnaný rozpočet nebude: No balanced budget this year

9. Aj na Slovensku sa obchoduje s ľuďmi, vrátane detí: Human trafficking, including children, occurs in Slovakia

10. Bojím sa, že sa Slovensko zmení na Rakúsko, píše britský novinár: By their parking policy shall ye know them

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.