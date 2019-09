Predĺženia moratória na prieskumy zrejme predloží Smer

Danko zvoláva okrúhly stôl k otázke o potratoch.

27. sep 2019 o 15:36

BRATISLAVA. Predĺženie moratória na zverejňovanie výsledkov prieskumov pred voľbami pravdepodobne predloží strana Smer.

V piatok to na tlačovej besede to uviedol predseda parlamentu a Slovenskej národnej strany Andrej Danko s tým, že by malo ísť o predĺženie zo súčasných dvoch týždňov na 60 dní.

Danko: Prieskumy sa kupujú

Poslanci Smeru by to mali urobiť pozmeňovacím návrhom k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú parlament posunul na septembrovej schôdzi do druhého čítania.

O predĺžení moratória ako prvý hovoril Danko. Podľa neho by sa prieskumy nemali zverejňovať 30 dní pred voľbami. Návrh zdôvodnil tým, že prieskumy sa na Slovensku kupujú.

Predseda Smeru Robert Fico ešte v piatok 20. septembra povedal, že by moratórium na zverejňovanie prieskumov pokojne zvýšil na 60 dní pred voľbami.

„Manipulácia s prieskumami verejnej mienky je očividná. Používa sa nekalé ovplyvňovanie ľudí. Teraz platia dva týždne, návrh je 30 dní. Hovoríme o tom. Ja by som ho pokojne zvýšil na 60 dní, ale ak bude 30 dní kompromis, poslanecký klub Smeru ho podporí," uviedol.

Prekvapený zo schválenia stratifikácie nemocníc

Danko reagoval aj na návrh stratifikácie nemocníc, ktorý nie je podľa neho riešením problému slovenského zdravotníctva. Šéfa SNS prekvapilo, že stratifikáciu vláda schválila bez politickej podpory Smeru.

Danko tvrdí, že za štyri roky sa v zdravotníctve nič nevyriešilo, nestavajú sa nemocnice a neexistuje sieť štátnych nemocníc.

"Som proti rušeniu štátnych nemocníc a som proti tomu, aby sme ustupovali súkromnému sektoru," povedal s tým, že problémom zdravotníctva na Slovensku je vysoká cena liekov i nesystémové nákupy.

K návrhu sa SNS vyjadrí, až keď Fico povie, že stojí za ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou (nominantka Smeru-SD).

"Kým Robert Fico sám nepovie, že stojí za ministerkou Smeru, SNS nemá dôvod sa k tomu vyjadrovať ani pozitívne, ani negatívne. Ak prídu na Koaličnú radu, donesú materiál, budeme sa vyjadrovať. Žasol som, že to vláda schválila bez politickej podpory Smeru," skonštatoval Danko.

Deväť návrhov SNS

Danko ďalej uviedol, že SNS predloží na najbližšiu októbrovú schôdzu parlamentu deväť návrhov noviel a zákonov. Návrhy majú mať nulový vplyv na rozpočet.

Prvým ohláseným návrhom je zriadenie ministerstva cestovného ruchu a športu. Národniari predložia aj návrh novely zákona o verejnom obstarávaní.

„Zriaďovatelia nemocníc by mohli ísť do ponukového konania až do troch miliónov eur," uviedol s tým, že to bude platiť aj pri rekonštrukcii internátov.

Strana tiež navrhne, aby športovec mohol byť živnostník a prichádza aj s návrhom, aby propagácia pedofílie bola trestným činom.

„Tiež chceme pomôcť sociálne slabším skupinám a obchodným reťazcom. Obchodné reťazce by mohli priamo charite darovať drogériu," vysvetlil šéf národniarov.

SNS sa bude snažiť presadiť zákaz uväzovať psy na reťaze. Zamestnávatelia by po novom mohli zamestnancov motivovať poskytovaním podnikových bytov.

Poslanec za SNS Anton Hrnko už predložil návrh novely zákona o Policajnom zbore. Po novom by duchovní, ktorí pôsobia v polícii alebo ozbrojených silách, už nemuseli nosiť zbraň.

Okrúhly stôl o téme interrupcií

Pripravuje aj návrh zákona o ochrane života. Žena by pred interrupciou mala vďaka zákonu disponovať všetkými potrebnými informáciami, čo potrat znamená a aká ekonomická a sociálna pomoc je každej žene k dispozícii.

Danko tiež avizoval, že na budúci týždeň zvolá okrúhly stôl k otázkam potratov a prípadným zmenám v zákone o interrupciách. Koaličný partner Most-Híd už oznámil, že sa ho zúčastní.

Aktivity šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu a hnutia OĽaNO Igora Matoviča v tejto oblasti označil za "čisté politické farizejstvo".

Predseda SNS doplnil, že by chceli presadiť napríklad zákaz reklamy na interrupcie, ale aj zaviesť povinné poučenie na vyšetrení či povinnosť dať tehotnej žene fotografiu plodu.

Predstavitelia Mostu-Híd už potvrdili, že sa okrúhleho stola zúčastnia. Pred neefektívnym prísnym zákazom uprednostňujú riešenie, ktoré plod chráni takým spôsobom, že ženy motivuje rozhodnúť sa pre jeho vynosenie.

"Také riešenie obsahoval napríklad návrh poslanca Krajčího, ktorý bol predložený na septembrovú schôdzu . Ostatné návrhy smerovali len k vyvolávaniu napätia v spoločnosti," komentovala za stranu hovorkyňa Klára Debnár.

Most-Híd tiež poznamenal, že ak sa má v diskusii pokračovať, nemal by sa opomenúť názor odbornej obce, predovšetkým lekárov, gynekológov a psychológov.