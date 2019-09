Región Hontu ukrýva stovky príbehov, ktoré Slovensko nepozná

Vypočujte si príbeh o býkovi na veži a tiež iné v anglickom podcaste.

28. sep 2019 o 6:04 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator

Vypočujte si podcast:

Hontiansky región, alebo tiež Poiplie, je oblasť, ktorú vo svojich knihách zberatelia rozprávok Pavol Dobšinský či Samuel Czambel takmer nespomínajú.

Banská Štiavnica a jej komický Nácko, alebo príbehy o Geľovi zo Sebechlieb, sú tradičné príbehy, ktoré sa v mnohých obmenách rozprávali na juhu stredného Slovenska pravidelne. Príbeh o býkovi na veži podal vo svojej knihe aj spisovateľ Jozef Horák, no nazval ho Sebechlebský kostol.

Rozprávky o zvieratách či mágii, povesti o Sitne, rozprávania zo života, či humorné príbehy, sa zachovali vďaka desiatkam rozprávačom v hontianskych obciach, napríklad Márii Hluvárovej či Štefanovi Kišovi.

V anglickom podcaste Spectacular Slovakia si môžete tento týždeň zopár z nich vypočuť.

