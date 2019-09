Oprava diaľnice pri Trnave obmedzí premávku

Lokálne opravy čakajú aj na vozovku na diaľnici D2.

27. sep 2019 o 19:10 TASR

BRATISLAVA. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na dopravné obmedzenia. Týkajú sa diaľnice D1 pred Trnavou a lokálnych opráv vozovky na diaľnici D2.

Od pondelka (30. 9.) od 8.00 h bude čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh pravého jazdného pásu diaľnice D1 v úseku medzi Sencom a Trnavou. Dôvodom je sanácia zosuvu svahu.

Uzávera potrvá do 24. októbra do polnoci, doprava bude presmerovaná do voľných jazdných pruhov toho istého jazdného pásu.

NDS zároveň od soboty (28. 9.) do konca októbra pristúpi k lokálnym opravám vozovky na diaľnici D2.

Práce sa budú týkať časti ľavého jazdného pásu diaľnice smerom na Čechy, pravého jazdného pásu diaľnice smerom na Bratislavu a mimoúrovňovej križovatky Lozorno, vetva Lozorno - Brno.

"Lokálne opravy budú krátkodobého charakteru a vykonávané počas celého októbra po etapách. Doprava bude vedená vo voľnej časti vozovky. Motoristov žiadame o pozornosť pri riadení vozidla a rešpektovanie dopravného značenia," uvádza NDS.