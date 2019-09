Ak bude zo stratifikácie trhací kalendár, Kalavská návrh stiahne

Kalavská chce podporu hľadať naprieč širokým politickým spektrom.

28. sep 2019 o 14:16 SITA

BRATISLAVA. Ak bude zo stratifikácie nemocníc trhací kalendár, ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smer-SD) stiahne návrh z parlamentu. Uviedla to v relácii RTVS Sobotné dialógy s tým, že je ochotná hľadať kompromisy. Podporu chce hľadať naprieč širokým politickým spektrom. „Budem rokovať do posledného dychu a momentu, keď ešte budem mať možnosť niekoho presvedčiť,“ pokračovala.

Tvrdí, že poslanci by mali pri hlasovaní o reforme zahodiť svoje egá a urobiť to, čo je najlepšie pre dobro pacientov. „Čím viac politiky budeme vnášať do zdravotníctva, tým bude menej kvalitné a odrazí sa to aj na zdravotnom stave nášho obyvateľstva,“ povedala. Nerozumie, prečo reformu nechcú niektorí poslanci podporiť. „Čo potom títo poslanci urobia, keď sa ich občania spýtajú, čo urobili so slovenským zdravotníctvom?“ pýtala sa Kalavská a dodala, že nepočula žiadnu výtku, že by bol zákon zle odborne pripravený.

V auguste schválila vláda len časť reformy nemocníc, v piatok ráno ešte nebola zaradená na rokovaní kabinetu. „Nakoniec rozhodol zdravý rozum a pacient, a nie politikárčenie. Som ochotná vysvetľovať každú jednu vetu v zákone, ako to myslíme. Chcela som, aby to bol ten najlepší zákon, aký môžeme ponúknuť," povedala Kalavská s tým, že cieľom je zlepšiť zdravotnú starostlivosť tak, aby to negatívne nepocítil pacient. Reforma má podľa Kalavskej zefektívniť tok peňazí v zdravotníctve.

Zmeny v nemocniciach majú zabezpečiť, aby sa nemocnice špecializovali. Návrh má určiť aj to, v akej vzdialenosti má byť zdravotná starostlivosť pre pacienta. Predseda Smeru-SD Robert Fico chcel, aby bola stratifikácia predložená ako ústavný zákon. „Odmietnutie ústavného zákona nebolo z trucu, ale z pragmatického dôvodu," uviedla šéfka rezortu zdravotníctva.

Podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo Marek Krajčí (OĽaNO) očakáva, že ministerka bude pokračovať v rokovaniach a každý poslanec, ktorému záleží na zlepšení zdravotníctva, zákon v parlamente podporí. „Verím, že v parlamente nastane diskusia. Smer by sa mal postaviť za svoju ministerku. Je to reforma vlády a potom môže byť táto vláda hrdá, že reformu začala," povedal Krajčí. Podľa neho reforma nie je finančne doriešená. Bude sa s tým musieť popasovať nová vláda.