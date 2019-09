Rezort školstva dostal od Úradu pre verejné obstarávanie pokutu za informatizačný projekt

Pokuta je vo výške 251-tisíc eur.

29. sep 2019 o 11:28 SITA

BRATISLAVA. Úrad pre verejné obstarávanie uložil rezortu školstva pokutu za porušenie zákona vo výške takmer 251-tisíc eur.

Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa úradu Janka Zvončeková s tým, že ide o sankciu v rámci projektu Rozvoj informatizácie regionálneho školstva.

Už druhá pokuta

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu musí uhradiť už druhú pokutu pri tomto projekte. Úrad pre verejné obstarávanie konštatoval porušenie zákona už v auguste minulého roka. Celkovo sankcie prekročili milión eur.

„Úrad pre verejné obstarávanie uložil Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR pokutu vo výške 250 899,07 eura za zákazku Pokračovanie poskytovania dátových služieb v rámci projektu Rozvoj informatizácie regionálneho školstva (Infovek 2) na dobu nevyhnutnú do doby implementácie zákazky EDUNET_SK.

Rozhodnutie o pokute zo dňa 10. septembra tohto roka nadobudlo právoplatnosť vo štvrtok, 26. septembra. V tejto zákazke úrad uložil MŠ SR v poradí už druhú pokutu,“ informovala Zvončeková.

Protiprávne konanie

V poradí druhú pokutu uložil úrad MŠ SR za to, že pokračuje v protiprávnom konaní, čo znamená, že využíva služby podľa zmluvy uzavretej v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Prvú pokutu z augusta minulého roka uložil úrad za to, že rezort školstva uzavrel zmluvu o poskytovaní verejných služieb so spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., postupom priameho rokovacieho konania bez splnenia podmienok na jeho použitie. Zákazka na zabezpečenie centrálneho internetového pripojenia pre školy - Infovek 2 je predchodcom zákazky Edunet.

Zákazka Edunet rovnako prešla posudzovaním kontrolórmi úradu, ktorí v konaní o námietkach rozhodli, aby ministerstvo školstva túto súťaž zrušilo. Úrad teda vyhovel námietke, ktorej podstatou bolo, že požiadavka na maximálne ceny nebola v súťažných podkladoch definovaná dostatočne zrozumiteľne. Ministerstvo školstva sa voči rozhodnutiu o zrušení súťaže Edunet odvolalo na Radu ÚVO. Tá konštatovala, že projekt je v poriadku a ministerstvo školstva môže s víťaznou spoločnosťou podpísať zmluvu.

Predseda úradu Miroslav Hlivák nebol stotožnený s rozhodnutím Rady a ako predseda Rady ÚVO hlasoval proti takémuto právnemu názoru. „Keď sa prípad dostal na radu, stotožnil som sa s názorom prvostupňového rozhodnutia úradu, ktorý nariadil súťaž zrušiť. Rada je však kolektívny orgán a nadpolovičná väčšina členov rady, ktorí hlasujú podľa svojho svedomia a vedomia, rozhodla v súťaži pokračovať. Ja som vtedy pri hlasovaní bol proti takémuto rozhodnutiu.” pripomenul v stanovisku predseda úradu Miroslav Hlivák.