Focus: Spoločnú kandidátku OĽaNO a SMK by zvažovalo 8% ľudí

Spojené OĽaNO a SMK chce určite voliť jedno percento.

29. sep 2019 o 13:32 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Ak by SMK prijala ponuku Igora Matoviča z OĽaNO na predvolebnú spoluprácu, ich spoločnú kandidátku by určite volilo 1,2 percenta ľudí a zvažovalo by ju 8,2 percenta ľudí.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre diskusnú reláciu Na Telo súkromnej televízie Markíza. Prieskum robili v polovici septembra na vzorke 1027 respondentov.

Otázka znela: „Predstavte si, že by pred voľbami vznikla spoločná kandidátka strán OĽANO a Strany maďarskej komunity (SMK/MKP). Ako by to ovplyvnilo Vaše volebné rozhodovanie?“

Najmä voliči OĽaNO

Zo súčasných voličov SMK by takúto kandidátku privítalo 7,2 percenta a zvažovalo by ju 27,4 percenta voličov SMK.

V prípade voličov OĽaNO by spoločnú kandidátku určite volilo 11,2 voličov a 24,4 percenta voličov OĽaNO by ju zvažovalo.

Z iných strán by túto kandidátku zvažovali skôr voliči SaS a Za ľudí. V prípade oboch strán ide zhruba o 14 percent ich voličov.

SMK rokuje s maďarskými stranami

Matovič predvolebnú spoluprácu ponúka SMK a poslancovi Zsoltovi Simonovi, ktorý si založil stranu Maďarské fórum. Argumentuje tým, že nechce, aby maďarské hlasy prepadli. Bélu Bugára a jeho Most-Híd nechce.

Vo štvrtok mimoparlamentné strany Maďarské fórum, SMK a vznikajúce hnutie Spolupatričnosť oznámili, že chcú ísť do budúcoročných volieb na spoločnej kandidačnej listine.

Momentálne rokujú o technickej podobe kandidátky, ako aj o programe.

Potvrdil predseda Maďarského fóra Zsolt Simon, ako aj tlačový tajomník SMK Róbert Králik.

V poslednom prieskume Focusu z 19. septembra mala strana OĽaNO 6,8 percenta a SMK 3,5 percenta.