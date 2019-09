Matovič obhajuje kandidátku s SMK, podľa Hlinu to Maďarov položí

Hlina si myslí, že trojkoalícia PS-Spolu, KDH a Za ľudí môže vytvoriť silný blok.

29. sep 2019 o 15:48 TASR

BRATISLAVA. Spojenie hnutia OĽaNO s maďarskou stranou SMK do parlamentných volieb je správne. Myslí si to líder hnutia Igor Matovič. Predseda KDH Alojz Hlina (KDH) naopak v tejto súvislosti tvrdí, že "Matovič takto položí Maďarov na zem." Obaja to uviedli v nedeľnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo.

"Nech to stojí čokoľvek a nech nám to aj prinesie jedno percento vo voľbách. Volič SMK je antificovský, a ak má takýto volič zostať odstrčený v kúte vo finálnej bitke o Slovensko, tak to bude mimoriadne nezodpovedné," skonštatoval Matovič o spojení s SMK.

Podľa Hlinu Matovič svojími krokmi ukazuje len to, že mu nevychádzajú prieskumy. "Platforma OĽaNO Odvážne je jeden blud, ktorý sa nechytá. Všetko to vyšlo zúfalo," povedal.

Líder hnutia OĽaNO očakával, že sa kresťanské strany dajú dokopy. Podľa jeho slov ho vlastné percentá nezaujímajú a vo voľbách drží palce KDH. "Ak to nedá KDH, tak to nedá celé Slovensko."

Predseda KDH si tiež myslí, že trojkoalícia PS-Spolu, KDH a Za ľudí môže vytvoriť silný blok a vyhrať voľby. Taktiež by dal šancu rokovaniam so stranou Sme rodina.