Pred 25 rokmi odštartovala Mečiarova éra a oligarchizácia krajiny

Na Slovensku uskutočnili predčasné parlamentné voľby.

30. sep 2019 o 9:20 SITA

BRATISLAVA. Tretia Mečiarova vláda priniesla tyraniu väčšiny bez akejkoľvek schopnosti diskutovať s politickými oponentmi o ich cieľoch a smerovaní.

K 25. výročiu prvých samostatných volieb Slovenskej republiky to povedal sociológ Michal Vašečka.

Štátna moc sa prepojila s organizovaným zločinom

Podľa neho to bola vláda, ktorá priniesla oligarchizáciu krajiny a vytvorenie kapitálovej vrstvy, ktorá však nemala osobnú ani administratívnu úroveň, aby vedela krajinu posúvať dopredu.

„Zároveň prišlo k prepájaniu štátnych štruktúr a organizovaného zločinu, čo viedlo k svojvôli malej skupiny mocných,“ dodal sociológ.

Michal Vašečka na margo tretej Mečiarovej vlády tiež hovorí, že v dôsledku nekonzistencie a „značnej osobnej úbohosti vedúcich osobností režimu“ Slovensko samé seba diskvalifikovalo v očiach dnešných zahraničných partnerov krajiny.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/688540765&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

„A nakoniec, bolo to obdobie rozkrádania a zlého hospodárenia, ktoré viedli k tomu, že krajina nešla dopredu, nebohatla a ani si nevytvárala predpoklady, aby sa v budúcnosti mohla meniť. Preto na túto vládu ľudia väčšinou nespomínajú v dobrom, nie je veľmi na čo. Po jej skončení bol štát v koncoch,“ hodnotí Vašečka.

Nula na účte

Pripomína pritom slová bývalej ministerky financií Brigity Schmögnerovej zo začiatku decembra 1998, na začiatku prvej Dzurindovej vlády, kedy povedala, že „na účte Slovenskej republiky v Národnej banke je nula“.

Éra tretej Mečiarovej vlády sa do dejín zapísala ako obdobie vrcholiaceho mečiarimu. Mečiarovo vládnutie, ktoré s prestávkou deviatich mesiacov trvalo od roku 1992 do roku 1998, sa vyznačovalo výraznými autoritatívnymi znakmi. Bolo to väčšinové vládnutie, ktoré spochybňovalo práva opozície a menšín.

Mečiar sa dostal do konfliktu s prvým prezidentom samostatnej Slovenskej republiky Michalom Kováčom, ktorý vzišiel z HZDS.

Mečiarove amnestie

Za Mečiarovej éry boli porušované princípy demokracie, čoho najvýraznejším príkladom je únos syna slovenského prezidenta Michala Kováča ml. do rakúskeho Hainburgu. Podozrenia smerovali k Slovenskej informačnej službe na čele s Ivanom Lexom.

Vyšetreniu prípadu bránili dlhé roky Mečiarove amnestie, ktoré udelil v roku 1998. Parlament ich zrušil až v roku 2017.

Spojkou korunného svedka únosu Oskara Fegyveresa bol Róbert Remiáš, ktorý v apríli 1996 zhorel pri výbuchu auta v Karlovej Vsi v Bratislave.

Mečiarove amnestie sa vzťahovali na páchateľov únosu aj na páchateľov vraždy Remiáša.

Za tretej vlády Vladimíra Mečiara došlo tiež k protiústavnému odvolaniu poslanca HZDS Františka Gauliedera v roku 1996 a zmareniu referenda o vstupe do NATO a priamej voľbe prezidenta v roku 1997.