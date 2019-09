Slovenská technická univerzita získala desať miliónov na výskum

Projekt SlovakION je možné považovať za etalón slovenskej vedy, povedal Stanislav Sipko.

30. sep 2019 o 11:25 SITA

BRATISLAVA. Výskumné centrum SlovakION so zameraním na materiálový a interdisciplinárny výskum získalo 10 miliónový výskumný grant. Informoval o tom hovorca STU Fedor Blaščák.

Projektový návrh s názvom Vedecko-výskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum uspel vďaka vysokému hodnoteniu v programe H2020: Teaming.

Uskutočnila ho riešiteľská skupina pod vedením Maximiliána Strémyho. Niekoľkoročný proces príprav projektu uzavrel rektor Slovenskej technickej univerzity Miroslav Fikar a riaditeľ Výskumnej agentúry Stanislav Sipko podpisom zmluvy.

Projekt sa pôvodne uchádzal o podporu v rámci európskeho programu H2020, výsledky medzinárodného hodnotenia ho posunuli do zoznamu TOP 20 z viac než 800 podaných návrhov, no do finálneho short-listu podporených projektov sa napokon nedostal.

Materiálový a interdisciplinárny výskum

Podpora projektu z Výskumnej agentúry je výsledkom dohody, podľa ktorej projekty, ktoré získali v rámci H2020 vysoké hodnotenie, budú podporené z prostriedkov európskych štrukturálnych fondov na národnej úrovni.



Centrum SlovakION spolu s unikátnym výskumným ústavom pôsobí na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave.

Zameriava sa na materiálový a interdisciplinárny výskum. Jeho súčasťou sú technológie špičkovej svetovej úrovne – napríklad 6-megavoltový iónový urýchľovač na analýzu a modifikáciu povrchu materiálov je jedným z mála zariadení tohto typu v Európe.

„Projekt SlovakION je možné považovať za etalón slovenskej vedy, získal vysoké hodnotenie v Bruseli, a preto som veľmi rád, že ho ako Výskumná agentúra môžeme podporiť,“ povedal generálny riaditeľ Výskumnej agentúry Stanislav Sipko.



„Keď sme tesne neuspeli v Bruseli, boli sme nešťastní, no s odstupom času to hodnotím aj pozitívne - získali sme čas a príležitosť projekt upraviť a vďaka tomu sme podchytili ďalšie dôležité výskumné skupiny,” konštatoval prorektor STU pre strategické projekty Oliver Moravčík.

Rektor STU Miroslav Fikar vyjadril presvedčenie, že „projekt prispeje k udržateľnosti excelentného výskumného a inovačného prostredia a zvýši konkurencieschopnosť centra SlovakION a Slovenskej technickej univerzity medzinárodnom výskumnom priestore".

Desať miliónov eur je dvojnásobok oproti tomu, koľko STU dokázala doteraz získať z programu H2020.

„Na pomery programu H2020 ide o naozaj veľký výskumný grant a aj preto si veľmi vážim prácu všetkých, ktorí sa na tomto úspechu podieľali. Som šťastný, že sa to deje, lebo je to ďalší krok v úsilí internacionalizovať slovenský výskum a len špičkový výskum vytvára predpoklady na to, aby mala naša fakulta aj univerzita pred sebou európsku budúcnosť,” povedal Fikar.

Výskum v oblasti astrofyziky vysokých energií

Zo zahraničia sa už takto pred pár rokmi do Trnavy vrátila expertka na počítačové modelovanie Mariana Derzsi, alebo nedávno prišiel z Francúzska Martin Šulka, expert na presné výpočty vlastností materiálov na atomárnej úrovni.

„Projekt umožní zvýšenie konkurencieschopnosti v európskom výskumnom priestore (ERA) a rozvoj vedecko-výskumného potenciálu v materiálovom inžinierstve, nanotechnológiách, či mnohých súvisiacich oblastiach,” uviedol vedúci výskumnej skupiny Maximilián Strémy.

Súčasťou projektu bude podpora celého spektra výskumných aktivít, medzi nimi napríklad aj výskum v oblasti astrofyziky vysokých energií.

V rámci centra SlovakION sa od roku 2015 buduje výskumný tím pod vedením astrofyzika Andreja Dobrotku, zložený z expertov v oblasti informatiky a automatizácie, ktorý sa venuje výskumu vysoko energetických procesov v okolí kompaktných objektov ako sú aj super-masívne čierne diery.

Využíva pozorovania z družíc ako napríklad Kepler a jeho doterajšie výsledky mu už v minulosti umožnili pozorovať vesmírne objekty podľa vlastného výberu najcitlivejším röntgenovym ďalekohľadom na orbite (XMM-Newton).

Cieľom tímu je aj vytvorenie jednotky pre IT podporu astronomických družicových pozorovaní.