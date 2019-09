Ministerstvo školstva dostalo ďalšiu pokutu za Infovek 2

Rezort na rozhodnutie úradu reaguje upozornením na kontext celého prípadu.

30. sep 2019 o 14:02 TASR

BRATISLAVA. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uložil Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR pokutu vo výške 250.899 eur za zákazku "Infovek 2 na dobu nevyhnutnú do doby implementácie zákazky Edunet_SK".

Informovala o tom hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková. Rezort na rozhodnutie úradu reaguje upozornením na kontext celého prípadu.

Ministerstvo nechcelo odpájať školy

V prípade pokuty, ktorá nadobudla právoplatnosť vo štvrtok, ide už o druhú pokutu ÚVO v súvislosti s projektom zabezpečenia centrálneho internetového pripojenia pre školy Infovek 2.

Kým prvá (vo výške 790.712 eur v auguste 2018) bola za uzavretie zmluvy neoprávneným využitím priameho rokovacieho konania (v roku 2015 so spoločnosťou Slovak Telekom, v období ministra Juraja Draxlera), druhou sankciou pokutuje ÚVO rezort za to, že využíva služby podľa takto uzavretej zmluvy a postupuje v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

Ministerstvo sa bráni tým, že napriek pokute z roku 2018 považovalo za nezodpovedné odpájať školy bez zabezpečenia adekvátneho dátového pripojenia.

"Projekt Infovek 2 bude ukončený vtedy, keď všetky školy zapojené v tomto projekte budú mať adekvátnu náhradu dátových služieb v podobe pripojenia v rámci projektu Edunet_SK," uviedol rezort.

"Ministerstvo v spolupráci s dodávateľom projektu Edunet_SK vynakladá maximálne úsilie na čo najskoršiu implementáciu projektu Edunet_SK a čo najskoršie ukončenie projektu Infovek 2, v súvislosti s ktorým bola pokuta uložená," dodal rezort.

Ministerstvo malo zrušiť aj súťaž na Edunet_SK

Rezort v októbri 2018 informoval, že podpisom zmluvy spolu s dodatkom s dodávateľom projektu Edunet_SK - spoločnosťou Swan, odstránil nezákonný stav, ktorý vznikol uzavretím zmluvy na projekt Infovek 2.

Zvončeková poukazuje na to, že aj zákazka Edunet_SK prešla posudzovaním kontrolórmi ÚVO, ktorí v konaní o námietkach rozhodli, aby ministerstvo školstva túto súťaž zrušilo.

Úrad vyhovel námietke, ktorej podstatou bolo, že požiadavka na maximálne ceny nebola v súťažných podkladoch definovaná dostatočne zrozumiteľne.

"Ministerstvo školstva sa voči rozhodnutiu o zrušení súťaže Edunet_SK odvolalo na Radu ÚVO. Tá nadpolovičnou väčšinou hlasov konštatovala, že projekt je v poriadku a ministerstvo môže s víťaznou spoločnosťou podpísať zmluvu," uviedla Zvončeková.