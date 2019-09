Hasiči zasahovali pre vietor najviac v Nitrianskom kraji

Poveternostná situácia si vyžiadala viac ako dvesto výjazdov.

30. sep 2019 o 19:08 TASR

BRATISLAVA. Za posledných osem hodín zaznamenali hasiči na celom Slovensku viac ako dvesto výjazdov z dôvodu poveternostnej situácie.

Najviac zasahovali v Nitrianskom kraji, a to 52-krát. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru.

V Nitrianskom kraji hasiči pomáhali najmä v okresoch Nové Zámky, Nitra a Komárno.

Súvisiaci článok Slovensko zasiahol silný vietor, spadnutý strom zabil školáka (minúta po minúte) Čítajte

"V Trnavskom kraji boli vyslaní k 47 prípadom, a to najčastejšie do okresov Dunajská Streda a Galanta. V súvislosti so silným vetrom zasahovali tiež 37-krát v Banskobystrickom kraji, 35-krát v Bratislavskom kraji, 14-krát v Žilinskom kraji," povedala Farkasová.

Ako ďalej priblížila, hasiči zasahovali aj osemkrát v Trenčianskom i Košickom kraji a v štyroch prípadoch v Prešovskom kraji.

Doposiaľ bolo k udalostiam vyslaných takmer 250 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ktorí aj v týchto chvíľach zasahujú na mnohých miestach.