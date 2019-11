November 1989: Päťročnice a predaj na dlh. Ako vyzeralo socialistické hospodárstvo

Slovensko zažilo rozsiahlu industrializáciu.

8. nov 2019 o 19:37 ÚPN - Peter Jašek, Jana Kotová

Päťročné plány a ich plnenie na 120 percent. Anekdota, ktorá vykresľuje, ako vyzeralo socialistické hospodárstvo. Výsledky sa však tomu sotva približovali.

V mene marxizmu a v mene zabránenia vykorisťovaniu pracujúcich prebehla v 50. rokoch násilná kolektivizácia a boli zlikvidované nielen súkromné podniky, ale aj drobné živnosti.

Preto jednou z požiadaviek VPN bola sloboda podnikania. Transformácia hospodárstva po novembri 1989 sa napokon ukázala problematickou a komplikovanejšou, ako sa počítalo.

Odmietli sme Marshallov plán

Druhá svetová vojna mala negatívny vplyv aj na československé hospodárstvo. Viaceré podniky boli rozvrátené a len s veľkým úsilím sa podarilo ich uviesť do prevádzky.

Obnovu hospodárstva komplikovala aj dopravná infraštruktúra. Problémom bolo aj nerovnomerné rozmiestnenie priemyselnej výroby, najmä strojárského a ľahkého priemyslu, ktorá bola v prevažnej miere v českej časti republiky.

V slovenskej časti republiky prevažovala viac poľnohospodárska výroba a aj preto podiel Slovenska na celkovom HDP krajiny predstavoval len približne 17 percent.

Už Košický vládny program z apríla 1945 však znamenal výrazný príklon k orientácii na Sovietsky zväz a predpokladal aj masívne znárodnenie.

Československo v roku 1945 prijalo hospodársku pomoc v rámci organizácie UNRRA rôznych výrobkov a potravín v hodnote viac ako 260 miliónov dolárov.

Na nátlak Moskvy však krajina už v roku 1947 odmietla Marshallov plán pomoci obnovy hospodárstva. Američania plánovali v Európe prerozdeliť trinásť miliárd dolárov, ale Československo muselo uprednostniť dodávky obilia zo Sovietskeho zväzu.

Plánované päťročnice

„Víťazný február“ v roku 1948 a prevzatie moci komunistami mal obrovský dosah aj na povojnový vývoj na Slovensku. Centralizácia moci podľa vzoru Sovietskeho zväzu prebehla aj vhospodárskej oblasti.

Československo sa v roku 1949 stalo súčasťou hospodárskej organizácie krajín sovietskeho bloku: Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorá vznikla v roku 1949.

Hospodárska politika bola založená na plánovanom hospodárení v tzv. päťročných plánoch, ktoré komunistická strana zabezpečovala prostredníctvom plánovacej komisie pre celý štát.

Slovenska sa dotýkala najmä plánovaná industrializácia. Tá mala veľký vplyv nielen na zmenu štruktúry hospodárstva, ale aj na sociálny rozvoj obyvateľstva.

V rámci industrializácie sa budovali veľké priemyselné podniky ťažkého priemyslu, baní, výroba polotovarov železa, medi a niklu. Produkty sa finálne spracovávali v českej časti republiky, z ktorej sa exportovali do krajín RVHP a na Západ.

Sprievodným javom povojnovej industrializácie bola zmena sociálnej štruktúry obyvateľstva a prudký nárast urbanizácie. Z tradične agrárneho Slovenska, v ktorom tvorili väčšinu obyvateľstva roľníci a vidiecke obyvateľstvo, v priebehu niekoľkých rokov prudko vzrástol podiel mestského obyvateľstva a robotníkov v priemysle.

Ako všetko, čo sa dialo v komunistickom režime, aj toto malo svoje ideologické pozadie: veď práve robotnícka trieda mala byť hlavnou oporou režimu.

Slovensko ako dovozca

Slovensko sa stalo dovozcom základných surovín pre priemysel, najmä surovej ropy, uhlia, plynu, bavlny a základných chemikáliípre priemysel.

Zvyšovala sa produkcia zbrojárskeho priemyslu, najmä výroby tankov a obrnených transportérov, ktoré boli jedných z hlavných exportných komodít Československa na vývoz do krajín RVHP a tých, v ktorých prevládal socialistický vplyv (Irak, Sýria, Kuba, Mozambik, Angola a i.).

Zahraničný obchod bol realizovaný prostredníctvom podnikov zahraničného obchodu, sústredených pod dohľadom orgánov KSČ a plánovacej komisie prevažne v Čechách.

Väčšia voľnosť po Pražskej jari

Federatívne usporiadanie Československa v roku 1968 prinieslo Slovensku väčšiu voľnosť v hospodárskej oblasti. Bola zriadená Slovenská plánovacia komisia a slovenské ministerstvá mali väčší vplyv na riadenie odvetví.

Napriek tomu zahraničný obchod – export zväčša bol riadený centrálne z Prahy. Na Slovensku pribudli nové podniky a závody s možnosťou výroby výrobkov s vyššou pridanou hodnotou.

Napriek tomu Československo nedostatkom inovácií, výrobou veľkého sortimentu výrobkov nízkej kvality, a povinného exportu do krajín RVHP rubľovej oblasti zaostávalo za svetovým trendom s možnosťou vývozu exportu do vyspelých ekonomík, ako aj potrebné devízy zahraničných západných krajín.

Zhoršené životné prostredie

Spriemyselnenie slovenskej ekonomiky sa na jednej strane výrazne priblížilo tvorbou HDP spoločného štátu, na druhej strane čoraz viac zhoršovalo životné prostredie.

Intenzifikácia zbrojárskeho priemyslu v Martine a Detve síce zabezpečovala exportnú silu tohto odvetvia, ale prakticky bez efektu zisku, lebo export bol na dlh. Dosiahol astronomických čísel a po roku 1989 bol prakticky z viacerých krajín nevymožiteľný.

Napriek mnohým negatívnym faktorom hospodárstvo komunistického štátu ako-tak dokázalo zabezpečovať potreby obyvateľstva, hoci v polovici 80. rokov sa už aj tu prejavovali problémy. Hlavne v porovnaní so susednými štátmi Západu.

Citeľný bol aj nedostatok moderných technológií, na ktorých vývoz uvalil Západ embargo. Neboli to však primárne ekonomické problémy, ktoré v novembri 1989 vytiahli občanov do ulíc. Bola to skôr túžba po slobode, hoci nepochybne ľudia dúfali aj v nárast životnej úrovne, ktorú videli na demokratickom Západe.

Prechod na trhovú ekonomiku

Politická zmena po novembri 1989 priniesla možnosť transformovať československé hospodárstvo. Postupné odštátnenie majetku a privatizácia z nedostatku skúseností, ale aj neexistujúcich zákonov a noriem prebiehala pomaly, s celým radom negatívnych vplyvov a turbulencií na politickej scéne Slovenska.

Jedným zo symbolov transformácie sa tak stala „divoká privatizácia“ v 90. rokoch, charakterizovaná rozdávaním štátnych podnikov a majetku spriazneným osobám. Napriek tomu základné princípy transformácie sa ujali.