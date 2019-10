Úrad pre obstarávanie zrušil zákazky na učebnice matematiky a geografie

Ministerka školstva Lubyová považuje rozhodnutie za poľutovaniahodné.

1. okt 2019 o 16:01 TASR

BRATISLAVA. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rozhodol zrušiť zákazky ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) týkajúce sa učebníc matematiky a geografie pre druhý stupeň základných škôl.

Pre TASR to potvrdila hovorkyňa úradu Janka Zvončeková.

Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) považuje toto rozhodnutie za "poľutovaniahodné", rezort sa podľa jej slov bude snažiť, aby sa podarilo ďalšími obstarávaniami trh s učebnicami otvoriť.

Úrad vyhovel námietkam

ÚVO podľa Zvončekovej vyhovel námietkam, ktoré smerovali proti kritériám na vyhodnotenie ponúk.

"Ministerstvo totiž takto nastavenou súťažou (v oboch prípadoch) spôsobilo, že súťaž neviedla ani k naplneniu deklarovaného cieľa verejnej súťaže.

Úrad v tejto veci postupoval v zmysle predvídateľnosti rozhodnutí, ktoré vydal pred pár týždňami pri obstarávaní iných učebníc," skonštatovala pre TASR Zvončeková.

Rada ÚVO už skôr rozhodla o zrušení tendra na učebnice prvouky, dôvodom bol spôsob výberu vydavateľov učebníc.

Lubyová: Je to poľutovaniahodné

"Je poľutovaniahodné, že tento postup nám bol zrušený, a na podnety najmä tých, ktorí v súčasnosti trh s učebnicami ovládajú. My sa budeme ďalej biť za to, aby sa nám podarilo ďalšími kolami, ďalšími obstarávaniami trh otvoriť," reagovala ministerka.

Lubyová tiež v reakcii uviedla, že rezort v rámci snahy otvoriť trh s učebnicami urobil tri pilotné obstarávania, ktoré nastavil dvojkolovo.

"V prvom kole sme vyhodnotili ekonomické parametre, ktoré súvisia so zákonom o verejnom obstarávaní, s ekonomickými a hospodárskymi vecami. A v druhom kole všetci, ktorí splnili prvé kolo, mali dostať možnosť dopracovať alebo nechať si certifikovať učebnicu," vysvetlila v utorok novinárom s tým, že proces nastavili tak, aby aj v budúcnosti mohli ďalší dodávať učebnice.

"Pokiaľ by sme to takto neboli urobili, tak by na trhu mohli súťažiť len tí, ktorí učebnice majú, to znamená takmer nikto, lebo takmer nikto ich nemá hotové, len tí, čo teraz dodávajú a trh by sa neotvoril," skonštatovala.

Gröhling zo SaS hovorí o konci veľkých plánov

Podľa poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga (SaS) sa zrušením tendra skončili veľké plány ministerstva školstva otvoriť trh s učebnicami.

Dodal, že rodičia každý rok platia peniaze na výdavky v školstve, obzvlášť na učebnice, keďže rezort školstva nevie zabezpečiť všetky požiadavky.

Lubyová v tejto súvislosti pripomenula, že žiaci sa majú z čoho učiť, ministerstvo chce podľa jej slov väčšiu variabilitu. "Aby bolo viac druhov napríklad učebníc matematiky, aby si učitelia mohli vybrať, z akých učebníc budú deti učiť, akým spôsobom a akou metodikou budú postupovať," priblížila.