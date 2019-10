Kollár zo strany Za ľudí: Nerozlišujem starú a novú opozíciu, sú to partneri

Nevzdáva sa ani možnosti dohodnúť sa s PS-Spolu na predvolebnej koalícii.

1. okt 2019 o 19:20 TASR

BRATISLAVA. Ak by opozičné strany v nadchádzajúcich voľbách uspeli a boli schopné zložiť vládu bez Smeru, SNS a ĽSNS, zrejme by do nej muselo vstúpiť veľké množstvo subjektov, ktoré sa dnes preferenčne pohybujú medzi šiestimi až desiatimi percentami.

V diskusii na Tablet TV to povedal primátor Hlohovca a zároveň člen predsedníctva novej strany Za ľudí Miroslav Kollár.

"V tejto chvíli je fakt, že opozícia je do značnej miery rozdrobená. Ak by som rozobral Progresívne Slovensko a Spolu-OD, ktoré chcú ísť do parlamentných volieb spoločne, máme tu takmer sedem strán, ktoré majú potenciál šesť až desať percent. Z ktorých časť, a možno aj všetky budú musieť dokázať spolu vládnuť," upozornil Kollár.

Prirodzení partneri

Za potenciálnych partnerov Za ľudí Kollár považuje tak PS-Spolu, ako aj tradičné strany typu KDH, SaS či OĽaNO. "Nerozlišujem ich na staré a nové, všetko sú to naši prirodzení partneri," povedal Kollár.

"Vnímam, že niektoré zo starších opozičných strán prechádzajú pomerne vážnymi vnútornými problémami," dodal.

Podľa Kollára je dôležité, aby to ustáli, prekročili päťpercentnú hranicu na vstup do parlamentu a ich hlasy neprepadli.

Koalícia s PS - Spolu

Hoci predseda Za ľudí Andrej Kiska na víkendovom ustanovujúcom kongrese strany vyhlásil, že chcú ísť do volieb samostatne, Kollár sa úplne nevzdáva ani možnosti dohodnúť sa napokon s PS-Spolu na predvolebnej koalícii.

V tejto chvíli je však podľa jeho slov pre stranu Za ľudí kľúčové etablovať sa na slovenskej politickej scéne. "Prirodzene, máme ambíciu rásť. Andrej Kiska hovoril, že je presvedčený o tom, že do volieb pôjdeme ako silná strana s dvojciferným potenciálom. Zároveň však povedal, že sme zodpovedná strana a vnímame, o čo sa v tejto krajine hrá. Dáme si zmerať reálny stav a rozhodovať sa budeme podľa neho," povedal Kollár.

"Poznáme kalendár, vieme, kedy sa budú odovzdávať kandidátky, a je nám jasné, že priestor na nejaké zásadnejšie rozhodnutie nie je v horizontoch mesiacov, ale týždňov. Ale musíte pochopiť, že v tejto chvíli máme ambíciu pracovať primárne na posilnení našej pozície," zhrnul.

Na otázku, v akom vzťahu je novozaložená strana s iniciatívou Za slušné Slovensko, Kollár odpovedal, že si ju v strane vážia, ale nie sú na ňu prepojení.

"Vnímam to, že Juraj Šeliga sa v istej chvíli rozhodol, že ak chce reálne presadzovať myšlienky, za ktoré ľudia stáli na námestiach, je pre neho cestou vstup do politiky. A v momente, keď do nej vstúpil, prestal fungovať v Za slušné Slovensko," povedal Kollár.

Prioritou programu budú aj regióny

Na margo volebného programu priblížil, že okrem školstva, zdravotníctva či spravodlivosti bude vysokou prioritou regionálny rozvoj.

"Kľúčové bude očistiť políciu a prokuratúru, bezpečnostné orgány štátu od ľudí, ktorí namiesto toho, aby chránili bezpečie nás všetkých, slúžili vybraným ,našim ľuďom' a spájali sa aj s takými, ktorých mali v skutočnosti chytať a zatvárať do väzenia," dodal Kollár.

Vzdelávanie v 21. storočí už bude podľa neho celoživotné, nebude stačiť len urobiť strednú či vysokú školu. Strana chce alokovať do školstva viac peňazí, bude však tlačiť aj na zefektívnenie štruktúry škôl.

Avizoval tiež zodpovedný prístup k verejným financiám. "Ideme do ťažkých časov a ja tejto vláde vyčítam, že nevytvorila žiadny ,vankúš', ktorý by nám teraz umožnil ľahšie ustáť krízu," povedal Kollár.

Strana si podľa neho stanovila ako programový cieľ vyrovnaný rozpočet. Výnimku pripúšťa v prípade recesie. Za ľudí podľa Kollára už nechce zvyšovať mieru zadlženia štátu a ani prerozdeľovania zdrojov.