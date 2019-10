Podpredsedníčka SaS Kiššová: Ja by som kandidátku s Mikom nepostavila

Sulík by mal podľa nej ustúpiť.

3. okt 2019 o 12:34 Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/6kycxF1Wx1NJcrXZtNGfRo

V sobotu bude mať SaS kongres, na ktorom sa bude schvaľovať kandidátka.

Vyzerá to, že kritici Richarda Sulíka definitívne prehrali a na kandidátke nebudú. "Počkáme si na sobotu, vkladám do toho ešte všetky nádeje," hovorí podpredsedníčka SaS Jana Kiššová a dodáva, že nejde o to aké dá miesto Sulík svojim kritikom a môžu byť pokojne aj na konci kandidátky. "Bolo by to určite rozumné," dodáva.



Richard Sulík oznámil, že tretie miesto prenecháva práve pre Kiššovú.

"Bez ostatných SaSkárov na kandidátke nebudem," hovorí a dodáva, že si nevie predstaviť, že by kandidovala za inú stranu.

Vypočujte si, ako sa pozerá kedysi blízka spolupracovníčka Richarda Sulíka na konflikt v SaS v rozhovore Zuzany Kovačič Hanzelovej s Janou Kiššovou.

