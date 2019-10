Beblavý: Z aktérov Gorily ma významnejšie prekvapila len Bubeníková

Nechcem Kiskom odstaviť Trubana, vraví MIROSLAV BEBLAVÝ, šéf Spolu.

4. okt 2019 o 10:19 Ján Krempaský

Prečo ste sa rozhodli na ustanovujúcom kongrese strany Za ľudí ako hosť prezentovať prieskum o tom, že trojkoalícia PS - Spolu - Za ľudí by mala spolu toľko, koľko Smer?

Andrej Kiska nás pozval na snem. Keďže rokujeme 16 mesiacov o spolupráci a blíži sa dátum, keď to musíme definitívne uzavrieť, chceli sme vyslať signál, že máme o spoluprácu vážny záujem a aj to podoprieť argumentmi, že si to želajú naši voliči.

Viacerí komentátori vaše vystúpenie označili za prinajmenšom netaktné.

V tejto chvíli zostáva menej ako dva mesiace na uzavretia kandidátok. Po našej skúsenosti s Progresívnym Slovenskom (PS) vieme, že ak chceme byť vo vzájomných rokovaniach úspešní, tak nám zostáva veľmi málo času. Máme pocit, že ak nie je päť minút po dvanástej, tak je päť minút pred dvanástou.

Osobne nerozumiem, ako pozitívna ponuka na spoluprácu môže byť braná ako niečo negatívne. Nikdy sme nespochybnili právo strany na existenciu ani na svoj postup. Samozrejme, úplne rešpektujeme, keď sa strana Za ľudí rozhodne nevstúpiť do koalície.

Nepovažujete to za netaktné ani z ľudského hľadiska? Prídete niekam ako hosť a ľuďom, ktorí sa tešia, že zakladajú vlastnú stranu, akoby ste povedali, že ju nemajú ani zakladať a majú sa spojiť s vami, ako to čítajú niektorí komentátori.