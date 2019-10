Saková rokuje s mestami o zmenách pri riešení zlého parkovania

Na zmenu je podľa ministerky politická vôľa.

2. okt 2019 o 13:32 TASR

BRATISLAVA. Na zmenu, ktorá by pomohla mestám a obciam riešiť zlé parkovanie aj prostredníctvom objektívnej zodpovednosti, je politická vôľa.

Po stredajšom rokovaní vlády to vyhlásila ministerka vnútra Denisa Saková (Smer), pričom uistila, že so samosprávami o tejto záležitosti rokuje.

"Stretli sme sa aj s predstaviteľmi združenia krajských miest K8 aj s predstaviteľmi Združenia miest a obcí (ZMOS), tá politická vôľa tam je a predovšetkým ideme do zmeny niektorých oprávnení týkajúcich sa stacionárnej objektívnej zodpovednosti, takže v budúcnosti by mohla obecná a mestská polícia nielen mechanickou zábranou, ale aj na základe snímok kamerového systému riešiť priestupkové konanie," uviedla ministerka.

Časový horizont zmien bližšie nešpecifikovala. "Záleží na tom, ako sa nám to podarí dostať do novely zákona o cestnej premávke, ja verím, že to bude čoskoro," povedala.