Členovia vlády za SNS sa zdržali hlasovania o zvýšení minimálnej mzdy

Ministerka Matečná to prirovnala k aktu zodpovednosti.

2. okt 2019 o 14:39 TASR

BRATISLAVA. Ministri za koaličnú Slovenskú národnú stranu (SNS) sa na rokovaní vlády o výške minimálnej mzdy na rok 2020 vo výške 580 eur zdržali hlasovania.

Oznámila to šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS) po rokovaní vládneho kabinetu.

"Ako pán premiér informoval, ministri za SNS sa zdržali hlasovania pri vyhláške o minimálnej mzde," povedala.

Snaha o rozpočtovú zodpovednosť

Členovia vlády za SNS sa podľa nej totiž snažia správať rozpočtovo korektne.

"My sme za určenie minimálnej mzdy vo výške 580 eur, ktorá bola schválená. Očakávali sme však, že minister financií (Ladislav Kamenický) nás bude informovať o dopadoch minimálnej mzdy na (štátny) rozpočet, ktorý sa v súčasnosti pripravuje, pretože výška minimálnej mzdy má dopad nielen na podnikateľskú sféru, ale aj na štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnej správe. Ak by bol priestor, my by sme pokojne hlasovali aj za minimálnu mzdu, ktorá by bola možnože vo výške 600 eur," zdôvodnila.

"Keďže sme v období prípravy rozpočtu a dnes nás ministerstvo financií zaväzuje k zníženiu rozpočtu, tak máme za to, že výška minimálnej mzdy má dopad na štátny rozpočet a mali sme o tejto téme diskutovať spoločne," dodala Matečná.

Dopad na rozpočet je neutrálny

Podľa Kamenického zvýšenie minimálnej mzdy nemá zásadný dopad na rozpočet.

"Máme prepočty. Minimálna mzda a jej dopad na rozpočet verejnej správe je neutrálny. Zvyšujú sa nám sociálne, zdravotné odvody, urobili sme na Inštitúte finančnej politike prepočty a pri minimálnej mzde to vychádza neutrálne," spresnil.

Pri hlasovaní o minimálnej mzde sa podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) na rokovaní vládneho kabinetu okrem ministrov za SNS zdržal aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

"Most-Híd sa netají tým, že zastupuje záujmy aj podnikateľského sektora. Malým podnikateľom príplatky, ktoré sú viazané na minimálnu mzdu, budú robiť problémy. Nehlasoval som proti, zdržal som sa hlasovania," upozornil.

"Diskutovali sme o tom, že sa má prehodnotiť viazanie príplatkov pri nadčasovej práci, pri práci počas sviatkov a dní pracovného pokoja nie na minimálnu mzdu, ale napríklad na priemernú mzdu," dodal Gál.