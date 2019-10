Učitelia stále nevedia, ako postupovať pri preukázaní bezúhonnosti

Od ministerstva nedostali žiadne pokyny.

2. okt 2019 o 17:42 SITA

BRATISLAVA. Učitelia stále nevedia, ako postupovať pri žiadostiach o odpis z registra trestov, ktoré potrebujú na preukázanie bezúhonnosti.

Pre agentúru SITA to povedal prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman. Zákon, ktorý od učiteľov vyžaduje poskytnúť okresným úradom údaje potrebné na vytvorenie odpisov z registra trestov, je účinný od 1. októbra.

Ministerstvo školstva reagovalo, že pracuje na príprave medzirezortného usmernenia a dodalo, že technické otázky komunikácie medzi okresnými úradmi a generálnou prokuratúrou sa riešia.

Prokuratúra hovorí, že ministerstvu poslali potrebnú technickú dokumentáciu, no doteraz nedostali oficiálnu požiadavku na integráciu ich informačného systému s informačným systémom registra trestov.



Ministerstvo tvrdí, že zamestnancov škôl by nemala nová povinnosť príliš zaťažiť. Spresnilo, že pedagogickí a odborní zamestnanci nebudú žiadať okresné úrady o odpisy z registra trestov, ale im len poskytnú potrebné osobné údaje na vyžiadanie odpisu. Tie musia dodať najneskôr do 31.mája 2020, inak sa nebudú považovať na účely tohto zákona za bezúhonných, a tak nebudú môcť vykonávať svoje zamestnanie. Pre generálnu prokuratúru ani pre okresné úrady v sídle kraja nevyplýva zo zákona žiadna lehota.



Ministerstvo školstva pre agentúru SITA uviedlo, že učiteľ po splnení svojej povinnosti žiadne potvrdenie nedostane.

Prednosta banskobystrického okresného úradu Július Ernek sa však vyjadril, že potvrdením pre zamestnanca, ktorý príde na úrad osobne, bude potvrdená žiadosť. V prípade, že požiada o odpis poštou, potvrdením mu bude doručenka, a mailová správa, ak údaje poskytne v elektronickej komunikácii.



Generálna prokuratúra uvádza, že register trestov poskytuje verejné listiny, teda aj odpisy z registra trestov, najmä prostredníctvom elektronickej služby, ktorú ministerstvo školstva doposiaľ nevyužíva. „Register trestov zaslal ministerstvu školstva príslušnú technickú dokumentáciu, avšak do dnešného dňa sme neobdržali oficiálnu požiadavku na integráciu ich informačného systému na informačný systém registra trestov,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová.



Novelu zákona o pedagogických zamestnancoch, ktorá obsahuje povinnosť pre učiteľov preukázať svoju bezúhonnosť, prijali poslanci v závere júna. Reagovali na správy médií o prípade, keď 51-ročný učiteľ zneužil maloletého žiaka.