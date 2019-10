Jankovská pre Kočnera ovplyvňovala sudkyňu v kauze zmenky, píše sa v Threeme

Kočner si s Jankovskou vymenil viac ako 6000 správ.

3. okt 2019 o 8:22 (aktualizované 3. okt 2019 o 8:47) Jakub Filo

BRATISLAVA. Dnes už bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská mala priamo na Kočnerov pokyn zaistiť, ako sa bude na súde vyvíjať proces v kauze zmeniek televízie Markíza.

Informoval o tom Denník N na základe komunikácie z aplikácie Threema, ktorú zaistili policajti v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Písali si nepretržite od septembra 2017 do mája 2018 a vymenili spolu viac ako šesťtisíc správ. Podľa denník N si vraj spolu aj telefonovali a vymieňali fotografie.

Jankovská je podla zistení denník SME od soboty 28. septembra opäť sudkyňou, pôsobí na bratislavskom krajskom súde. Keď pred mesiacom odchádzala z postu štátnej tajomníčky vyhlásila, že Kočnera "nepozná, nekomunikovala s ním, ani priamo, ani sprostredkovane, ani osobne, ani prostredníctvom iných osôb, nijako.“

Vymaž to, prosím

Súvisiaci článok Jankovskej návrat do talára urýchlili. Na súde pôsobí už od víkendu Čítajte

Zo správ vyplýva, že Jankovská priamo zadávala pokyny sudkyni Zuzane Maruniakovej a ovplyvňovala ju, ako má rozhodnúť v prípade jednej zo zmeniek televízie Markíza za 8,3 milióna.

Kočner si s Jankovskou písali, ako má rozhodovať alebo kedy má vytýčiť pojednávanie. Informácie v ich správach korešpondujú s reálnymi udalosťami.

Všetko o kauze zmenky televízie Markíza.

„Zájdeš za tou Zuzou prosím? Dnes by bol kupec na zmenky, stačilo by mu prvostupňové rozhodnutie. Nedáva síce veľa, ale hneď… Keď bude znalecký, tak Zuza by mohla rozhodnúť. Nech už sa niečo konečne pohne. Vianoce za dverami,“ prosil Kočner podľa Denníka N Jankovskú.

„Jasné, dám ti vedieť,“ odpísala mu

„Zuzka píše, že výborne. Píše, že v pondelok to vybaví, tak dúfam, že áno. Vymaž prosím, pre istotu,“ napísala Jankovská po niekoľkých hodinách. „Vymazané,“ odpovedal Kočner.

Jankovská tiež Kočnera informovala o tom, že Maruniaková nie je presvedčená, že má rozhodnúť v jeho prospech. Vtedy sa hneval, vyvíjal nátlak a vyhrážal sa. „Tak nech robí, čo má. Lebo skončí ‚na Kuciaka’…," napísal krátko po vražde novinára Jána Kuciaka. Polícia ho viní, že si vraždu objednal. Vyšetrovanie sa blíži ku koncu, obhajoba aj obžaloba študujú spis a očakáva sa, že prokuratúra navrhne Kočnera obžalovať.

Jankovská tiež Kočnera ubezpečovala, že aj v prípade rozhodnutia Maruniakovej, vie v prípade odvolania zabezpečiť pre Kočnera pozitívny výsledok. Na krajskom súde totiž kauzu zmenky mala rozhodovať jej sestra Andrea Haitová.

Polícia ešte koncom augusta zaistila obom sudkyniam aj Jankovskej mobil.

Súčasťou komunikácie sú aj naznačené informácie o odmene pre Jankovskú a Maruniakovú. Jankovská píše, že každý dostane to, čo mal na začiatku sľúbené. Okrem Maruniakovej mala byť vyplatená aj ďalšia sudkyňa, ktorá im s prípadom pomáhala.

Maruniaková napokon o zmenke rozhodla 26. apríla 2018. Zmenka za 8,3 milióna eur je podľa nej pravá, no vôbec neskúmala na nej podpis Pavla Ruska, ktorý mal zmenky podpísať. „Tak prvé kolo máme. Ďakujééééém,“ písal Kočner.

Aj politike a Bödörovi

Súvisiaci článok Začne sa proces s Kočnerom pre zločin, aký história nepamätá Čítajte

Kočner si s Jankovskou písal aj o politike, Smere, podľa prepisov ju zoznámil aj s Norbertom Bödörom.

Jankovská sa sťažovala aj na situáciu v strane. Prekážalo jej, že ju napríklad nechcú výraznejšie podporiť na post v súdnej rade, do ktorej kandidovala.

Nakoniec aj po tlaku vtedajšej svojej nadriadenej, ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej svoju kandidatúru stiahla. Žitňanskú v komunikácii s Kočnerom označovala Jankovská ako "mumlavú".

Z komunikácie tiež vyplýva, že Jankovská mohla mať vplyv aj na ďalších sudcov, Kočner sa pýtal na konkrétne mená a ona mu odpisovala, či u nich vie, alebo nevie niečo vybaviť, alebo iba cez sprostredkovateľa.

Písala aj, kto je drahý alebo koľko percent zvykne brať, uvádza Denník N. Ide o sudcov v Bratislave aj v Trenčíne, kde pôsobila pred tým, než sa stala štátnou tajomníčkou.