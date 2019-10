Dobré ráno: Lebo skončí na Kuciaka, odkázal sudkyni Kočner cez Jankovskú

Skončila na poste štátnej tajomníčky.

3. okt 2019 o 23:00 Adam Valček, Nikola Bajánová

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/9u9ud-c1ef99?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Sudkyňa a dnes už bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská sa ešte v septembri posadila pred mikrofóny a kamery a nahnevane verejnosti odkázala, že nie, ona sa s Marianom Kočnerom nepozná a nikdy s ním ani nekomunikovala.

Denník N teraz ale zverejnil informácie, ktoré tvrdia pravý opak.

Ďalšia várka Kočnerových správ z aplikácie Threema odhaľuje, ako Jankovská v jeho prospech ovplyvňovala minimálne jednu sudkyňu. Nie je to však ani zďaleka všetko.

O čom si Jankovská a Kočner písali? Aký obraz o súdoch si na základe komunikácie vieme vytvoriť? Čo sa teraz bude s Jankovskou diať? A v neposlednom rade, klamala v priamom prenose, keď pred médiami povedala, že s Kočnerom nekomunikovala?

Nikola Bajánová sa pýtala investigatívneho reportéra denníka SME Adama Valčeka.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Krátky prehľad správ

Václav Mika odstúpil z kandidátky SaS. Ako dôvod uviedol, že nechce byť zástupným problémom, prečo za volebnú kandidátku s jeho menom niektorí nebudú hlasovať na sobotňajšom nominačnom kongrese SaS v Jasnej. Narážal tým na platformu Demokratické jadro, ktorá kritizovala jeho nomináciu.

Bývalého prezidenta Andreja Kisku prepustili vo štvrtok z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, kde počas týždňa absolvoval zákrok na odstránenie arytmie srdca. Podľa jeho ošetrujúceho lekára by sa Kiskovu arytmiu mohlo podariť úplne vyliečiť.

Obchodný reťazec CBA, ktorý má dvesto predajní a začiatkom roka sa premenoval na Kačku, definitívne končí. Začiatkom týždňa zatvoril predajne v Lučenci a ešte skôr niektoré v Bratislave. Nasledovať budú aj zvyšné prevádzky. V neistote ostalo 1800 zamestnancov. Kačka patrila s ročným obratom 150 miliónov eur medzi najväčšie maloobchodné reťazce v krajine.

Poskytovatelia webhostingu podali trestné oznámenie na štát pre národnú doménu sk. Zmluva medzi Úradom podpredsedu vlády pre investície a spoločnosťou SK-NIC, a. s., je podľa analýzy, ktorú si nechalo vypracovať združenie Zastavme korupciu, prakticky neukončiteľná. Dodatok, ktorý tento stav podľa žalujúcej strany zapríčinil, podpisoval úrad v čase, kedy ho viedol teraz už premiér Peter Pellegrini.

Karel Gott nebude mať klasický štátny pohreb, ale pohreb so štátnymi poctami. Vo štvrtok to na tlačovej konferencii povedal český premiér Andrej Babiš.

Odporúčanie

Keď do úradu nastúpil americký prezident Donald Trump, jedným z jeho prvých rozhodnutí bol zákaz vstupu obyvateľom viacerých krajín s prevažne moslimským vierovyznaním do krajiny. Google vtedy podporil protesty, ľuďom zaseknutým na letiskách posielal právnikov a celkovo navonok pôsobil hlavne liberálne. Za oponou však bobtnali republikánske nálady, čo vyústilo do rozkolu a vážnej vnútornej krízy. Tú veľmi prehľadne zmapoval, kto iný ako mesačník Wired, ale na zmenu Googlu pod Trumpovou administratívou sa pozreli aj kolegovia z podcastu Klik.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Telesná výchova je podcast o svete športu aj pre nešportovcov. Vždy v piatok, so Samom Marecom a Mariánom Psárom.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.